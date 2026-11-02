أموال ورحلات لطهران.. شيرين فهمي يروي كواليس قضية استقطاب إيران لمصري لنشر المذهب الشيعي

كشف المستشار محمد شيرين فهمي تفاصيل قضية استقطاب مواطن مصري من جانب أشخاص يحملون الجنسية الإيرانية، بهدف مساعدتهم في نشر المذهب الشيعي داخل مصر، مقابل إغراءات مالية، موضحا أن وصف الواقعة بالتخابر لم يكن في موضعه.

وقال المستشار محمد شيرين فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست "شهادة للتاريخ"، عبر منصات صدى البلد: "ده يخليني أتكلم عن قضية ربما لم يتكلم عنها الكثيرون.. قضية أحد المصريين الذي تخابر مع إيران لحساب آخرين".

وأضاف فهمي: "في هذه القضية، كلمة "تخابر" كانت تسمية في غير موضعها"، موضحا أن الواقعة تمثلت في سعي بعض الأشخاص الحاملين للجنسية الإيرانية إلى استقطاب مواطن مصري لمساعدتهم في نشر أحد المذاهب الدينية داخل البلاد.

وأوضح أن المواطن المصري "انساق تحت إغراء المال"، وكان متعلما ومقيما في بلدته، ويعمل على إغراء آخرين بالمشاركة في رحلات إلى إيران، تحت زعم تنظيم تلك الرحلات، مع توفير الأموال اللازمة للإنفاق خلالها.

وتابع: "ولم يكن يعني أغلبهم لم يكن يعلم بالغرض الذي كان يسعى إليه"، في إشارة إلى أن عددا من المشاركين لم يكونوا على علم بالهدف الذي كان يسعى إليه المتهم من وراء تلك الرحلات.

وأشار شيرين فهمي إلى أن المحكمة حققت في القضية، وتوصلت إلى وجود أدلة متعددة، من بينها تحويلات مالية وإقرار المتهم بتلقي تلك الأموال، فضلا عن أماكن أقامها وشيدها داخل مصر بغرض نشر المذهب، وممتلكات حصل عليها من الأموال التي تقاضاها.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن المحكمة قضت بمعاقبة المتهم الرئيسي وعدد من المتهمين الآخرين الذين تناولتهم القضية.