قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال داخل شرطة إسرائيل.. صراع بن غفير ومفوض الشرطة يتحول إلى حرب تصفية حسابات
مدبولي يؤكد الدور المحوري لدار الإفتاء في نشر الوعي الديني الرشيد وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال
وزير العمل: مستمرون في تقديم الدعم والحماية للعمالة غير المنتظمة
مصر والسودان يرفضان عسكرة البحر الأحمر ومحاولة النفاذ لمياهه من أي دولة غير مشاطئة
مصر والسودان تؤكدان في إعلان مشترك رفضهما التام لأية تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي
اندلاع حريق في ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري شرق مضيق هرم
تحطم طائرة عسكرية إسرائيلية جنوب عسقلان.. واندلاع حريق في المنطقة
مسئولة أممية: النازحون في اليمن يحتاجون مأوى وأموال ومياه وغذاء ورعاية صحية
الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية
خلف الحبتور يحسم الجدل حول رغبته في شراء الزمالك أو الاستثمار بشركة الكرة
الصحة: 16 مبادرة رئاسية استفاد منها 95 مليون مواطن وتمويلها من الخزانة العامة للدولة
بيبي يتصل يوميا.. إعلامي أمريكي يفجر مفاجأة: نتنياهو يضغط على ترامب لضرب إيران نوويا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أموال ورحلات لطهران.. شيرين فهمي يروي كواليس قضية استقطاب إيران لمصري لنشر المذهب الشيعي

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

كشف المستشار محمد شيرين فهمي تفاصيل قضية استقطاب مواطن مصري من جانب أشخاص يحملون الجنسية الإيرانية، بهدف مساعدتهم في نشر المذهب الشيعي داخل مصر، مقابل إغراءات مالية، موضحا أن وصف الواقعة بالتخابر لم يكن في موضعه.

وقال المستشار محمد شيرين فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست "شهادة للتاريخ"، عبر منصات صدى البلد: "ده يخليني أتكلم عن قضية ربما لم يتكلم عنها الكثيرون.. قضية أحد المصريين الذي تخابر مع إيران لحساب آخرين".

وأضاف فهمي: "في هذه القضية، كلمة "تخابر" كانت تسمية في غير موضعها"، موضحا أن الواقعة تمثلت في سعي بعض الأشخاص الحاملين للجنسية الإيرانية إلى استقطاب مواطن مصري لمساعدتهم في نشر أحد المذاهب الدينية داخل البلاد.

وأوضح أن المواطن المصري "انساق تحت إغراء المال"، وكان متعلما ومقيما في بلدته، ويعمل على إغراء آخرين بالمشاركة في رحلات إلى إيران، تحت زعم تنظيم تلك الرحلات، مع توفير الأموال اللازمة للإنفاق خلالها.

وتابع: "ولم يكن يعني أغلبهم لم يكن يعلم بالغرض الذي كان يسعى إليه"، في إشارة إلى أن عددا من المشاركين لم يكونوا على علم بالهدف الذي كان يسعى إليه المتهم من وراء تلك الرحلات.

وأشار شيرين فهمي إلى أن المحكمة حققت في القضية، وتوصلت إلى وجود أدلة متعددة، من بينها تحويلات مالية وإقرار المتهم بتلقي تلك الأموال، فضلا عن أماكن أقامها وشيدها داخل مصر بغرض نشر المذهب، وممتلكات حصل عليها من الأموال التي تقاضاها.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن المحكمة قضت بمعاقبة المتهم الرئيسي وعدد من المتهمين الآخرين الذين تناولتهم القضية.

صدى البلد مصطفى بكري محمد شيرين فهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الأهلي

خبير لوائح يكشف فرص الأهلي في المشاركة بكأس العالم للأندية بعد زيادة المقاعد

ترشيحاتنا

حيلة لإزالة الغراء

الغراء لزق في صوابعك؟ حيلة منزلية بسيطة تخلصك منه

أزهر الإسكندرية

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بمكرمي الدورة الـ11

بالصور

أسنانك صفراء رغم غسلها يوميًا؟ حيل بسيطة لاستعادة بياضها

غسل الأسنان
غسل الأسنان
غسل الأسنان

الغراء لزق في صوابعك؟ حيلة منزلية بسيطة تخلصك منه

حيلة لإزالة الغراء
حيلة لإزالة الغراء
حيلة لإزالة الغراء

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بمكرمي الدورة الـ11

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد