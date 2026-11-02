قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تضرب أمريكا إيران بالسلاح النووي؟.. يسري أبو شادي يكشف مفاجأة بشأن جبل الفأس
مساعد رئيس الوزراء: برنامج الطروحات يشهد منهجية جديدة لحوكمة الأصول المملوكة للدولة
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية الإثنين 2 نوفمبر 2026
«جيوب المصريين خارج التغطية».. مواطنون ضد الغلاء: 15 ألف جنيه شهريًا لا تكفي أسرة من 4 أفراد
20 هزة أرضية تضرب كاليفورنيا في يوم واحد.. احتمالات "الزلزال المدمر" ترتفع إلى 75%
محافظ كفرالشيخ يكرم «ميار الشوربجي» بعد تتويجها بطلة «تحدي القراءة العربي» والأولى على الوطن العربي
أشرف بن شرقي يقود الأهلي لفوز قاتل أمام المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر
مصطفى يونس لصدى البلد : بيراميدز أحسن فرقة في الدوري.. والأهلي لازم يقتدي بالزمالك
أحمد موسى يوضح حقيقة تحديد كميات البنزين بعد تطبيق منظومة مراقبة الوقود
أحمد موسى: يجب الاستعداد لتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية.. ويكشف تفاصيل منظومة مراقبة الوقود
أسامة كمال: تهريب الوقود يرفع سعر لتر السولار إلى 70 جنيهًا في بعض المناطق
رئيس جامعة المنصورة : مشروع (TIER1) فرصة تاريخية للتأهل ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التقارب مع روسيا وإنهاء المساعدات لأوكرانيا.. حزب البديل من أجل ألمانيا يكشف عن أوراقه

حزب البديل من أجل ألمانيا
حزب البديل من أجل ألمانيا
خاطر عبادة

قدم ممثلو السياسة الخارجية لحزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف في ألمانيا ورقتي موقف تدعوان إلى تعاون أوثق مع إدارة ترامب، وإنهاء المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتقارب مع روسيا.


وفقا لصحيفة فيلت الألمانية، تشير الأوراق إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً بثقافة وتاريخ مشتركين، كما تذكر ملايين المنحدرين من أصول ألمانية، مضيفةً أن شخصيات مثل دونالد ترامب تجسد هذا التراث الألماني.

ويسعى خبراء السياسة الخارجية في حزب البديل من أجل ألمانيا، إلى تعاون عبر الأطلسي يتسم بالمنفعة المتبادلة والواقعية، ويرحبون ببعض جوانب التحول الذي شهدته السياسة الخارجية لإدارة ترامب. ويؤيدون إمكانية خفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا، وخطط عدم نشر صواريخ أمريكية هناك.

في ورقتها البحثية حول العلاقات الألمانية الروسية، كرر حزب البديل من أجل ألمانيا دعواته لإعادة تشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، وإنهاء المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

لم تكرر الورقة الإدانة التي أصدرتها الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) للغزو الروسي لأوكرانيا بعد بدء الغزو الشامل عام 2022، ويصف ممثلو السياسة الخارجية في الحزب الحرب في أوكرانيا بأنها مأساة يجب أن تنتهي في أسرع وقت ممكن، ويدعون إلى تسوية سلمية تراعي المصالح الأمنية لجميع أطراف النزاع.

ويجادل الحزي اليميني المتشدد بأن أوكرانيا لا ينبغي أن تكون عضواً في حلف الناتو ولا في الاتحاد الأوروبي، بل يجب أن تعود دولة محايدة، مؤكدين أنه ينبغي على روسيا الاعتراف بسيادة أوكرانيا. 

مع ذلك، تشير الورقة أيضاً إلى أنه من غير الواقعي أن تستعيد أوكرانيا كامل أراضيها، بما فيها شبه جزيرة القرم، ويقترح السياسيون أن يكون وجود أوكرانيا كدولة، والأراضي التي تحتفظ بها بعد وقف إطلاق النار أو اتفاق السلام، مكفولاً من قبل دول ضامنة، يُفضّل أن تكون غير متورطة في الحرب الحالية.
وأظهر استطلاع رأي حديث أن غالبية الألمان يعتبرون حزب البديل من أجل ألمانيا تهديداً للديمقراطية، في غضون ذلك، تم انتخاب نائب من حزب البديل من أجل ألمانيا رئيساً لبرلمان ولاية لأول مرة في تاريخ ألمانيا.

حزب البديل من أجل ألمانيا روسيا كييف ألمانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. هبوط جماعي في البنوك بعد رفع الفائدة 1%

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي مد إجازة نصف العام إلى 30 يومًا بدلا من أسبوعين

الاهلي

الليلة .. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

بعد أدنى مستوى في عام.. سعر الذهب العالمي اليوم الإثنين يسجل 3902 دولار للأونصة

الدولار

تراجع أمام الجنيه.. انخفاض سعر الدولار في البنوك اليوم

ترشيحاتنا

محافظ أسوان

محافظ أسوان : 300 مليون جنيه لاستكمال مشروع إحلال وتجديد مساكن المغتربين بنصر النوبة

حزب البديل من أجل ألمانيا

التقارب مع روسيا وإنهاء المساعدات لأوكرانيا.. حزب البديل من أجل ألمانيا يكشف عن أوراقه

اشتعال النيران في شرطي فرنسي خلال مظاهرات السبت

الخميس الأحمر.. إضراب عام يهدد فرنسا بالشلل

بالصور

نقص فيتامين د.. تحذير من تأثيره على المناعة والذاكرة

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

4 مشروبات تساعدك في الحصول على فيتامين د

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

طريقة عمل صينية قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة في الفرن

قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة
قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة
قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة

غطاء وقع جوه الزجاجة ومش عارفة تطلعيه؟ حيلة بسيطة للتعامل مع المشكلة

غطاء الزجاجة
غطاء الزجاجة
غطاء الزجاجة

فيديو

الإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة

والإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة.. مسيحية تشعل جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د. محمد عسكر يكتب: احذر.. شاشة منزلك قد تكون أيضًا عرضة للاختراق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التقلب المزاجي

المزيد