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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

داني دانون: لا نقاش في إسرائيل أو أمريكا بشأن توجيه ضربة نووية لإيران

مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون
خاطر عبادة

أكد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم الإثنين، أن بلاده ستدعم أي قرار تتخذه الولايات المتحدة بشأن إيران، وذلك فيما تتواصل المفاوضات بين واشنطن وطهران عبر الوسطاء بشكل مكثف.

وقال دانون، في تصريحات لموقع قناة "العربية" السعودية، حول احتمال توجيه ضربة نووية لإيران: إنه “لا توجد نقاشات داخل إسرائيل أو الولايات المتحدة بشأن هذا الخيار”.

وأشار إلى أن إيران تواصل مساعيها لامتلاك سلاح نووي، ولم تتوقف عن العمل في هذا الاتجاه، لافتا إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تمتلكان التكنولوجيا اللازمة لمعرفة ما يجري داخل إيران ومتابعة التطورات المرتبطة ببرنامجها النووي.

 

جدل بعد تحذير تاكر كارلسون

وأثارت تدوينة نشرها الإعلامي الأمريكي المحافظ تاكر كارلسون، عاصفة من الجدل الإعلامي عقب تحذيره من أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تكون على بعد أيام قليلة من شن ضربة نووية ضد إيران؛ استجابة لضغوط مكثفة يمارسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووفقا لما أورده “كارلسون” فإن الهدف المباشر للضربة المحتملة هو منطقة "جبل الفأس" في وسط إيران حيث تزعم التقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية أن الحكومة الإيرانية أعادت تشغيل برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

نتنياهو يضغط لاستئناف الحرب

وكشف مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون أن نتنياهو ضغط باتجاه استئناف العمليات العسكرية ضد إيران فور انتهاء الانتخابات النصفية الأمريكية وفق ما نقلته القناة الـ12.

وبالمقابل أبدى ترامب رغبة في استنفاد المسار التفاوضي، مطالبا إسرائيل بعدم عرقلة الجهود الدبلوماسية أو التشويش عليها، لكن موقف الرئيس الأمريكي قد يتغير في حال فشل المفاوضات؛ ما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة بشأن مسار التعامل مع إيران.

وكرر ترامب تهديده باستئناف الضربات ضد طهران، وقال خلال تجمع انتخابي، الأحد، في ولاية آيوا، قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة غد الثلاثاء: "في مرحلة ما سنضطر لتوجيه ضربة ساحقة لهم". 

طهران: الحرب المقبلة ستكون أطول

وفي المقابل حذرت إيران من أن أي حرب جديدة مع الولايات المتحدة قد تكون أطول من الحرب السابقة، مؤكدة أن واشنطن لن تكون صاحبة القرار في تحديد نهايتها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا، إن "أي حرب في المستقبل قد تستمر أطول من الحرب السابقة، ولن يكون الرئيس الأمريكي في موقع يتيح له فرض توقيت انتهائها أو شروط إنهائها" بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني.

داني دانون إسرائيل ضربة نووية لإيران أمريكا

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