طلاب ومعلمو مدرسة بالمنوفية يؤدون صلاة الظهر جماعة في مشهد إيماني

شهدت إحدى المدارس بمحافظة المنوفية أداء الطلاب والمعلمين صلاة الظهر جماعة داخل المدرسة، في مشهد لاقى تفاعلًا، وسط أجواء إيمانية تعكس حرصهم على أداء الصلاة وتعزيز القيم الدينية بين الطلاب.

وشارك عدد من الطلاب والمعلمين في أداء صلاة الظهر جماعة، وسط أجواء من الهدوء والتنظيم، في لفتة تعكس اهتمام المدرسة بغرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الطلاب، إلى جانب دورها التعليمي والتربوي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من أداء الصلاة، وسط إشادات بالمشهد الذي جمع الطلاب والمعلمين على أداء الفريضة، مؤكدين أهمية مثل هذه المواقف في ترسيخ القيم الإيجابية داخل المجتمع المدرسي.