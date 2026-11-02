القبض على سائق توك توك متهم بسرقة صنابير مياه من الشارع في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" ، بسرقة صنابير مبردات المياه بأحد الشوارع بالمنوفية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة تلا) ، وضبط بحوزته (سلاح أبيض – كمية من مخدر الآيس – أداة تستخدم فى تعاطى المواد المخدرة) وتم بإرشاده ضبط (المسروقات المستولى عليها).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 17/ أكتوبر المنقضى حال سيره بدائرة مركز شرطة شبين الكوم.

وتم التحفظ على مركبة “التوك توك”، وإتخاذ الإجراءات القانونية.