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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على سائق توك توك متهم بسرقة صنابير مياه من الشارع في المنوفية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" ، بسرقة صنابير مبردات المياه بأحد الشوارع بالمنوفية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة تلا) ، وضبط بحوزته (سلاح أبيض – كمية من مخدر الآيس – أداة تستخدم فى تعاطى المواد المخدرة) وتم بإرشاده ضبط (المسروقات المستولى عليها).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 17/ أكتوبر المنقضى حال سيره بدائرة مركز شرطة شبين الكوم.

وتم التحفظ على مركبة “التوك توك”، وإتخاذ الإجراءات القانونية. 

الأجهزة الأمنية توك توك صنابير مبردات المياه

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