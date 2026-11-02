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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عينه زايغة وعاكس قرايبي.. حنان تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية
أحمد مهدي

وقفت حنان ذات الـ 30 عاما أمام محكمة الأسرة بالمعصرة طالبة الخلع من زوجها بسبب مشكلاتها معه بعد معاكسته للسيدات أمامها، وبعد محاولات كثيرة منها تدخل خلالها أطراف من الأسرتين لوضع حلول إلا أنها باءت جميعا بالفشل بعد تعليق زوجها “أنا ما بعملش حاجة وبتغزل بس وقدامها”.

قصة حنان في محكمة الأسرة

أمام محكمة الأسرة كانت نهاية قصة حنان وزوجها، هي فتاة تزوجت قبل عامين فقط ولم يرزقها الله أطفالا وظلت طوال فترة 23 شهر مع زوجها تحاول أن تعدل من سلوكه إلا أنه لم يكن لها سامعا، كثيرا ما ظلت تبكي طوال الليل على حالها تندب حظها وما يقوم به زوجها من أفعال.

سردت حنان قصتها بالكامل أمام محكمة الأسرة قائلة «كان عمري 28 سنة واتقدم لي واحد من جيراني في نفس الشارع، واللي نعرفه عنه أنه راجل في حاله وبيصلي ومحترم والأسرة كويسة جدا وسيرتهم حلوة في شارعنا، وسألنا عليه وأنا أعجبت بيه ووافقت على الجواز منه».

تابعت حنان «اتخطبت له 3 شهور بس لأني كنت جاهزة من كل حاجة وهو محاسب ومقتدر فكان جاهز من كل حاجة، يادوب جهزنا الشقة والعفش في ال 3 شهور وكل حاجة خلصت وعملنا الفرح وكانت الحياة عادية جدا في أول 3 شهور وكنت مبسوطة ويمكن دول أهدى 3 شهور عدوا عليا في جوازي».

أكملت حنان «بعد فترة كنت بشوفه يبص على الستات وأنا ماشية جنبه وتوصل أنه يتغزل فيهم كمان واسمعه ويقوله بصي وشوفي رغم إني بلبس كويس وجسمي كويس مش تخينة ولا رفيعة، لكن في النهاية هو راجل عينه زايغة وميملاش عينه إلا التراب زي ما بيقولوا».

اختتمت حنان قصتها «الموضوع فضل يزيد لحد ما وصل أنه يعاكس قرايبي قدام عيني وبعدها مبقتش مستحملة أي حاجة منه وتعبت من الخناقات معاه ومكنش في إيدي غير محكمة الأسرة جيت عشان أطلب الخلع منه». 

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