نصب على مواطنين.. القبض على طالب يدير صفحة لبيع تداكر الحفلات

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع تذاكر الحفلات المختلفة بمقابل مادى.





بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) ، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بإدارته الصفحة المشار إليها بقصد النصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على حجز تذاكر لمختلف الحفلات، وطلب تحويل مبالغ مالية منهم، ثم غلق هاتفه عقب ذلك.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





