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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب رئيس الوزراء يؤكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة بين مصر والإمارات

نائب رئيس الوزراء
نائب رئيس الوزراء

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى عمق ومتانة العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة بين مصر ودولة الإمارات، والحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى أن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026" يمثل منصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات مع كبار صناع القرار وقادة الصناعة والمستثمرين.

جاء ذلك خلال مشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اليوم، في افتتاح فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، الذي يُقام تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.

وأشار عيسى إلى أن مشاركة مصر في "أديبك 2026" تمثل فرصة لإبراز ما يتمتع به قطاع الطاقة المصري من فرص استثمارية واعدة، وما تمتلكه الدولة من مقومات وإمكانات في هذا القطاع.

وشدد على أن الحكومة المصرية تعمل على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتوظيف التقنيات الحديثة، بما يدعم مكانة مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وكان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بدولة الإمارات قد افتتح النسخة الـ43 من "أديبك" بمركز "أدنيك أبوظبي"، والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من وزراء الطاقة وكبار المسؤولين وقادة قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والصناعة من مختلف أنحاء العالم.

وتُعد نسخة هذا العام الأكبر في تاريخ "أديبك"، وسط توقعات بتسجيل حضور قياسي يتجاوز 239 ألف زائر من أكثر من 170 دولة بمشاركة أكثر من 2260 شركة عارضة موزعة على 16 قاعة عرض، إلى جانب 30 جناحًا وطنيًا من بينها جناح مصر، وتستعرض هذه المشاركة الواسعة تقنيات وحلولًا تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة العالمية في قطاع الطاقة، بما يعكس المكانة التي بات يحتلها الحدث بوصفه الملتقى الأبرز لصناع القرار وقادة الصناعة.

وعلى مدار 4 أيام، يستضيف المؤتمر أكثر من 1800 متحدث ضمن 13 برنامجًا وأكثر من 380 جلسة، تتناول أولويات تمتد من أمن الطاقة والبنية التحتية والاستثمار، إلى الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، والذكاء الاصطناعي، والقدرة التنافسية الصناعية، وتطوير القوى العاملة.

يشار إلى أن "أديبك" يُعد أكبر معرض ومؤتمر للطاقة في العالم، ومنصة دولية تجمع صناع القرار والمستثمرين والخبراء وقادة الصناعة، لبحث مستقبل قطاع الطاقة، وتعزيز التعاون الدولي، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتكنولوجية.


 

رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسين عيسى مصر

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