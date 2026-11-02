أمن سوهاج يفك لغز جريمة الصوامعة غرب ويقبض على المتهمين في أقل من 24 ساعة

في ضربة أمنية حاسمة تبرهن يقظة العيون الساهرة وسرعة التحرك، تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طهطا، في زمن قياسي لم يتجاوز 24 ساعة، من كشف غموض جريمة القتل البشعة التي هزت أرجاء قرية الصوامعة غرب، وضبط مرتكبيها أثناء اختبائهم داخل كوخ مهجور وسط الأراضي الزراعية.

تفاصيل جريمة سوهاج

بدأت الواقعة عندما تشكلت قوة أمنية مكبرة بقيادة الرائد أحمد البريري، رئيس مباحث مركز طهطا، وبمعاونة النقيب علاء عمران والنقيب محمد حريز، وذلك فور ورود البلاغ الذي أفاد بمقتل أحد المواطنين في ظروف غامضة بالقرية.

خطة أمنية لضبط الجناة

وعلى الفور، وضع فريـق البحث خطة أمنية محكمة اعتمدت على تتبع خط سير الجناة، وتكثيف التحريات الدقيقة في المنطقة.

كوخ سري بالزراعات

وأسفرت الجهود عن تحديد المخبأ الذي اتخذه المتهمون لاختبائهم، وهو عبارة عن كوخ ناء ممتد بين الزراعات البعيدة، ظنا منهم أن الطبيعة الوعرة للمكان ستوفر لهم الحماية من قبضة القانون.

مداهمة أمنية

وفور تحديد الموقع، داهمت القوة الأمنية بقيادة "البريري" المخبأ في عملية خاطفة أربكت الجناة ولم تمنحهم أي فرصة للمقاومة أو الفرار، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم أدوات الجريمة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وضبطهم متلبسين في مخبئهم، اعترفوا بارتكابهم الجريمة، معللين تفاصيل الواقعة بخلافات سابقة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.