المشدد 5 سنوات في إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية أنصار بيت المقدس

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، بالسجن المشدد 5 سنوات في إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس»، ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات تبدأ منذ انتهاء مدة العقوبة المقررة عليه.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم بارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والقتل العمد وحيازة أسلحة نارية.