كريم رمزي: بالميراس يخشى قوة الأهلي.. وزيزو بديلا لإمام عاشور

حذر الإعلامي كريم رمزي، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من القوة الهجومية لفريق بالميراس البرازيلي، مؤكدا أن لقاء بالميراس نقطة فاصلة بمشوار الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال كريم رمزي في برنامج لعبة والتانية عبر راديو ميجا إف إم: الصحافة البرازيلية والإعلام البرازيلي ولاعبي بالميراس يخشون من مواجهة الاهلي، ولابد أن يستغل الأحمر هذه النقطة.

وأضاف: هناك مخاوف لدى فريق بالميراس من قوة لاعبي الأهلي وسرعاتهم، لكن لا بد ان يلعب الأهلي مباراة بالميراس وكأنها أخر مباراة في دور المجموعات دون النظر إلى لقاء بورتو الأخير.

وتابع: الأهلي يستطيع الفوز على بالميراس، لكن بالميراس لن يمنح لاعبي الأهلي فرصة بناء الهجمة من الخط الخلفي وعلى الأحمر أن يخشى ذلك.

وواصل: هناك نقطة ضعف لدى لاعبي بالميراس وهي الاندفاع القوي هجوميا وبالتالي سيكون هناك مساحات كبيرة للاعبي الأهلي لاستغلالها هجوميا.

وأختتم: الحل هو البدء بالتشكيل الذي بدأ به الأهلي المباراة الماضية أمام إنتر ميامي، وبنسبة كبيرة سيكون زيزو بديلا لإمام عاسور أمام بالميراس.