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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توفير رعاية طبية.. فريق التدخل السريع بأسيوط يستجيب لاستغاثة شاب بلا مأوى

التدخل السريع بأسيوط يستجيب لاستغاثة شاب بلا مأوى
التدخل السريع بأسيوط يستجيب لاستغاثة شاب بلا مأوى
عبدالوكيل أبو القاسم

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، استجاب فريق التدخل السريع المحلي بأسيوط لاستغاثة شاب تعرض للطرد من منزل أسرته، حيث تحرك الفريق لبحث حالته والوقوف على ظروفه الإنسانية والصحية.

وبفحص الحالة، تبين أن الشاب يعاني من إعاقة حركية ومشكلات صحية، نتيجة تعرضه لحادث سير، فضلًا عن مروره بخلافات أسرية أدت إلى طرده من منزل الأسرة، ليجد نفسه في ظروف معيشية صعبة دون رعاية أو دعم.

وعلى الفور، اصطحب الفريق الشاب إلى مستشفى أسيوط العام لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة، وتقييم حالته الصحية وتحديد احتياجاته العلاجية.

وفي إطار الحرص على توفير الرعاية المناسبة له، تواصل الفريق مع شقيقه، ونجح في التنسيق معه لتسلُّم الحالة ومرافقته. كما رافق الفريق الشاب حتى وصوله إلى مستشفى الصحة النفسية، حيث جرى استقباله بالقسم المختص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بحضور شقيقه.

يأتي هذا التدخل في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على سرعة الاستجابة للاستغاثات الإنسانية، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية وأسر الحالات، لضمان حصول الأشخاص الذين يواجهون ظروفًا صحية واجتماعية صعبة على الرعاية المناسبة، وعدم تركهم دون دعم أو مساندة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار فرق التدخل السريع في التعامل مع البلاغات والاستغاثات الإنسانية، وتقديم أوجه الدعم والتنسيق اللازمة لحماية الحالات المعرضة للخطر، ومساعدتها في الوصول إلى الخدمات والرعاية المناسبة.

وللإبلاغ عن حالات الأطفال والكبار بلا مأوى، أو الانتهاكات والمشكلات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، يمكن التواصل عبر واتساب فريق التدخل السريع 01577786753، أو الخط الساخن 16439، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وخط «أبناء مصر» 19828.

التضامن التدخل السريع أسيوط استغاثة الدكتورة مايا مرسي

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