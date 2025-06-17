رئيس الليجا يصدم برشلونة بشأن صفقته الجديدة

وجه خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني “لا ليجا”، صدمة لنادي برشلونة بشأن التعاقد مع الحارس خوان جارسيا من إسبانيول.

وتعاقد برشلونة مع جارسيا قادمًا من إسبانيول مقابل دفع الشرط الجزائي الموقع في عقده والبالغ 25 مليون يورو.

رئيس الليجا يصدم برشلونة

وقال تيباس في تصريحات نشرتها صحيفة “آس”: "تعاقد برشلونة مع خوان جارسيا شيء والقدرة على تسجيله شيء آخر"، محذرا من أنهم لم يصلوا بعد إلى فترة تسجيل اللاعبين وأنهم ليسوا تحت قاعدة 1:1.

وحول رغبة برشلونة في التعاقد مع نيكو وليامز من أتلتيك بلباو، أجاب: “لا أعلم، عليهم أن يتحركوا ويروا أي اللاعبين سيختارون، أسمع الكثير لكن لم أعد أعرف الحقيقة، برشلونة لا يخضع لقاعدة 1:1 (الإنفاق بناءً على الدخل)، أعتقد أنهم أعلنوا قبل أيام أنهم دفعوا الشرط الجزائي لخوان غارسيا، لكنني لا أعلم إن كانوا قد فعلوا ذلك بعد أم لا”.

وحول صراع الكرة الذهبية، أجاب: "مبابي مرشح بقوة للفوز بالكرة الذهبية، لكنني أعتقد أن هناك مرشحين آخرين، بالنسبة لي، لامين يامال مرشح قوي للفوز بالجائزة".