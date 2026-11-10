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بث مباشر| أحمد موسى يكشف تفاصيل جلسة الاستماع العاجلة لوزير النقل بالنواب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القطار كان سليما وقت تحركه| أحمد موسى يتسائل عن سبب تجاوز السرعة المقررة

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل جلسة الاستماع العاجلة التي عقدها مجلس النواب بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن حادث قطاري العياط، مؤكدا أن الجلسة استمرت نحو 6 ساعات وشهدت مناقشة ملابسات الحادث والإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لا يزال حاضرا في مجلس النواب، وسط مشاركة عدد كبير من النواب في الجلسة التي امتدت لنحو 6 ساعات، وبدأت بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا حادث قطاري العياط.

وأضاف أن الجلسة مهمة وعاجلة، وتعد جلسة استماع وليست جلسة محاكمة، وتهدف إلى الوقوف على ملابسات الحادث والإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل بشأن الواقعة.

وأوضح أن الفريق كامل الوزير  وقف دقيقة حداد في بداية الجلسة على أرواح حادث قطاري العياط، كما وجه الشكر إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لافتًا إلى أن بعض تفاصيل الحادث لا يمكن الكشف عنها إلا من خلال النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات.

وقال: «فيه تفاصيل محدش هيتكلم عنها غير النيابة العامة، وبعض النواب النهارده قالوا عايزين الوزير يشرح لنا إيه اللي حصل، ولكن اللي هيشرح النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات، والفريق كامل الوزير مش محتاج حد يدافع عنه، وعندي معلومات كتير جدًا، ومش كل المعلومات تُقال انتظارا لتحقيقات النيابة».

وأشار إلى أن القطار كان سليما وقت تحركه، متسائلا عن أسباب تجاوز السرعة المقررة، موضحا أن السرعة المفترضة للقطار تبلغ 70 كيلومترا في الساعة، لافتا: «مش دور أي حد إنه يتكلم غير النيابة العامة، والقطر سرعته المفروض 70 كيلو، مشي ليه أكتر من كده؟ وده قطار للقرى، طيب جري إزاي بهذه السرعة؟ والله عندي إجابة لكن لا نستبق النيابة، وهناك معلومات كتيرة، لكن تترك لجهات التحقيق».

وتابع أن هناك أشخاصا محبوسين على ذمة القضية، وسيُعرضون على المحكمة، مشيرا إلى وجود تقاعس ووقوع جرائم جنائية أودت بحياة أشخاص، ومؤكدًا ضرورة محاسبة المسؤولين، بعيدًا عن توجيه الاتهامات بصورة مسبقة.

ووصف حادث قطاري العياط بأنه كارثة ومأساة، مشيرا إلى أن ما شهدته هيئة السكك الحديدية خلال السنوات الماضية من أعمال تطوير لا يمنع وجود بعض أوجه القصور التي تحتاج إلى معالجة، قائلا: «حد عايز حوادث في البلد، لا إطلاقا، والسكة الحديد عملت تطوير، لكن فيه بعض الناس محتاجة شغل».

أحمد موسى قطاري العياط كامل الوزير

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