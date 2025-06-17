إعلامي: بالميراس يخشى قوة الأهلي.. وزيزو سيكون بديلا لإمام عاشور

حذر الإعلامي كريم رمزي، الأعلي من القوة الهجومية لفريق بالميراس البرازيلي، مؤكدا أن لقاء بالميراس نقطة فاصلة في مشوار الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال كريم رمزي في برنامج لعبة والتانية عبر راديو ميجا إف إم: الصحافة البرازيلية والإعلام البرازيلي ولاعبي بالميراس يخشون من مواجهة الأهلي ، ولا بد أن يستغل الأحمر هذه النقطة.

وأضاف: هناك مخاوف لدى فريق بالميراس من قوة لاعبي الأهلي وسرعاتهم، ولكن لا بد ان يلعب الأهلي مباراة بالميراس وكأنها أخر مباراة في دور المجموعات دون النظر إلى لقاء بورتو الأخير.

وتابع: الأهلي يستطيع الفوز على بالميراس، ولكن بالميراس لن يمنح لاعبي الأهلي فرصة بناء الهجمة من الخط الخلفي وعلى الأحمر أن يخشى ذلك.

وواصل: هناك نقطة ضعف لدى لاعبي بالميراس وهو الاندفاع القوي هجوميا وبالتالي سيكون هناك مساحات كبيرة للاعبي الأهلي لاستغلالها هجوميا.

وأختتم: الحل هو البدء بالتشكيل الذي بدأ به الأهلي المباراة الماضية أمام إنتر ميامي، وبنسبة كبيرة سيكون زيزو بديلا لإمام عاشور أمام بالميراس.