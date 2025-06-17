أحمد حسن: لا أزمة وراء تأخير إعلان جون إدوارد مديرا رياضيا بالزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن عن سبب تأخير إعلان جون إدوارد في منصب المدير الرياضي مع نادي الزمالك .



وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع فيسبوك :"مصدر.. تأخير إعلان جون إدوارد في منصب المدير الرياضي مع الزمالك لا علاقة له بأي أزمة.. تم توقيع العقود بين الطرفين".

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن اقترب رحيل الجهاز الطبي بنادى الزمالك برئاسة د.محمد أسامة خلال الفترة المقبلة، بناء على رغبة الإدارة فى التغيير، ضمن خطة التجديد وإعادة البناء التى ينتهجها النادى فى الموسم الجديد.

وقال المصدر لـ “صدي البلد”، أن مسئولي نادى الزمالك يدرسون العديد من البدائل في الفترة الحالية لخلافة محمد أسامة، وتكوين الجهاز الطبي الجديد، موضحاً في ذات الوقت أن هناك نية لتغيير الجهاز الإدارى.

مصير سيف الجزيرى وأحمد الجفالى في الزمالك

حسم مسئولو نادى الزمالك مصير الثنائى التونسى سيف الجزيرى وأحمد الجفالى لاعبى الفريق فى الموسم الجديد، بعد أن أوصت لجنة التخطيط بتسويق الثنائى فى الصيف.