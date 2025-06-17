قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المخابرات الأمريكية تكذب مزاعم إسرائيل حول قنبلة إيران النووية
مدبولي: ناقشنا مع صربيا زيادة التبادل التجاري والرحلات بين البلدين
الطاقة الذرية تثير القلق حول تأثيرات مباشرة لقاعة التخصيب في مفاعل نطنز
وزير الخارجية الإيراني يحذر من تسبب إسرائيل في حرب كبرى
رئيس الوزراء: قمنا بحزمة من الإصلاحات التشريعية لتيسير بيئة الأعمال
سعد سمير يوجه رسالة قاسية لـ تريزيجيه: مش مطلوب تظهر إنك نجم
في ذكرى وفاته.. مركز الأزهر يقدم تعريفًا بسيرة إمام الدعاة الشيخ الشعراوي
مصر أرض الفرص الواعدة.. مدبولي يوجه رسالة للمستثمرين
بعد تعديله .. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم
مدبولي يؤكد اتفاق مصر وصربيا على إلغاء الرسوم الجمركية وتعزيز بيئة الأعمال
رابط التقدم بطلب مد الخدمة للمعلمين على موقع التربية والتعليم.. سجل الآن
الصحة والاستثمار تنظمان ورشة عمل لتأهيل الكوادر على إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن: لا أزمة وراء تأخير إعلان جون إدوارد مديرا رياضيا بالزمالك

الزمالك
الزمالك
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن سبب تأخير إعلان جون إدوارد في منصب المدير الرياضي مع  نادي الزمالك .


وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع فيسبوك :"مصدر.. تأخير إعلان جون إدوارد في منصب المدير الرياضي مع الزمالك لا علاقة له بأي أزمة.. تم توقيع العقود بين الطرفين".

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن اقترب رحيل الجهاز الطبي بنادى الزمالك برئاسة د.محمد أسامة خلال الفترة المقبلة، بناء على رغبة الإدارة فى التغيير، ضمن خطة التجديد وإعادة البناء التى ينتهجها النادى فى الموسم الجديد.

وقال المصدر لـ “صدي البلد”، أن مسئولي نادى الزمالك يدرسون العديد من البدائل في الفترة الحالية لخلافة محمد أسامة، وتكوين الجهاز الطبي الجديد، موضحاً في ذات الوقت أن هناك نية لتغيير الجهاز الإدارى.

مصير سيف الجزيرى وأحمد الجفالى في الزمالك

حسم مسئولو نادى الزمالك مصير الثنائى التونسى سيف الجزيرى وأحمد الجفالى لاعبى الفريق فى الموسم الجديد، بعد أن أوصت لجنة التخطيط بتسويق الثنائى فى الصيف.

الإعلامي أحمد حسن تأخير إعلان الزمالك المدير الرياضي توقيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات .. شوف درجاتك

موعد رأس السنة الهجرية

عطلة رسمية للحكومي والخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025

صورة أرشيفية

مصروفات المدارس 2026 لطلاب الصفوف الأولى .. قرار عاجل من التعليم الآن

مجلس النواب

خفض القيمة الإيجارية وزيادة فترة إخلاء الشقق.. الحكومة تقدم مشروع قانون جديد للإيجار القديم

بعد قرار الحكومة بشأن تخفيف الأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات

بعد قرار الحكومة بشأن الكهرباء رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمولات

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17-6-2025

شاومينج

تداول امتحان فرنساوي الثانوية العامة بجروبات شاومينج بعد توزيعه باللجان..والتعليم تتحرك

الإيجار القديم

مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث حالات جديدة لإخلاء الشقق والمحلات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية: لا تهاون في قوت المواطن.. وحملات رقابية مكثفة لضمان جودة الخبز

صورة موضوعية

أحكام رادعة بحق 8 متورطين في إنهاء حياة سيدة وإخفاء جثتها داخل حقيبة بالبحر الأحمر

أرشيفية

إلغاء حكم سجن مالك ناد صحي متهم بإدارته في الأعمال المنافية للآداب

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| مي حلمي تثير الجدل بإطلالتها من دبي | شاهد حيل تخلّصك من التوتر في الثانوية العامة.. نصائح لتخلص الجسم من الرائحة الكريهة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

إزالة شدة خشبية مخالفة بشنبارة الميمونة و19 حالة تعد بالشرقية

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

في موسمه.. تعرف على فوائد التين الشوكي

التين الشوكى
التين الشوكى
التين الشوكى

عيوب خطيرة في أغلى سيارة لامبورجيني سعرها 250 ألف دولار

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مَـلَاذُ الـرُّوحِ فِي رُوحٍ تُـشْبِهُكَ !

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: احذروا الفضاء المفتوح بمزيد من الوعي الصحيح

المزيد