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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خاص| ممدوح عباس يعود لدعم الزمالك بـ 3 صفقات

ممدوح عباس
ممدوح عباس
منتصر الرفاعي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن عودة رجل الأعمال ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، لدعم القلعة البيضاء بعد غضبه وإعلانه أنه سيتوقف عن دعم النادي الفترة المقبلة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن ممدوح عباس رغم غضبه الفترة الماضية، إلا أنه أكد للمسئولين في نادي الزمالك خلال الساعات الماضية أنه ملتزم بـ3 صفقات للفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف أن ممدوح عباس خلال الساعات الماضية تواصل مع مسئولي بيراميدز لعقد صفقات تبادلية، والأمور في طريقها للتنفيذ، وأكد عباس لمسئولي الزمالك أن الأمور اقتربت من النهاية.

وعلم “صدى البلد” أن الصفقات التبادلية مع بيراميدز ستكون: محمد رضا “بوبو” ومحمود صابر، وهناك موافقة مبدئية وتوافق بين المسئولين في الناديين في الصفقة، ومن المنتظر أن يحدد بيراميدز طلباته من لاعبي الأبيض.

الزمالك يقرر صرف مكافأة الرمادي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ"صدى البلد"، أنه سيتم منح أيمن الرمادى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قيمة عقده الذى أبرمه لمدة شهر واحد، والتى تبلغ مليون جنيه.

وقال المصدر إن مجلس إدارة النادي يستعد لـ صرف مبلغ مليون جنيه لـ أيمن الرمادي، كمكافأة تتويجه بلقب كأس مصر، وذلك خلال الساعات المقبلة.

ويأتي هذا المبلغ بحسب بنود التعاقد المبرم مع النادى والذى ينص على منحه مليون جنيه مكافأة حال التتويج بكأس مصر، إلى جانب راتب شهري بنفس القيمة، أى أن الرمادى سيحصل على مبلغ 2 مليون جنيه خلال فترة تواجده، وتم صرف راتبه المقدر بمليون جنيه.

وتوج الزمالك بكأس مصر للمرة التاسعة والعشرين في تاريخه، عقب فوزه على نظيره بيراميدز، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 8-7، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة.

ومن المقرر أن يغادر أيمن الرمادى قيادة الفريق الكروي خلال الموسم القادم، وفق المشاهد التى نراها. 

نادي الزمالك الزمالك ممدوح عباس محمد رضا “بوبو” محمود صابر

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