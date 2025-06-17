الزمالك يدرس رحيل الجهاز الطبي عن الفريق الكروي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن اقترب رحيل الجهاز الطبي بنادى الزمالك برئاسة د.محمد أسامة خلال الفترة المقبلة، بناء على رغبة الإدارة فى التغيير، ضمن خطة التجديد وإعادة البناء التى ينتهجها النادى فى الموسم الجديد.

وقال المصدر لـ “صدي البلد”، أن مسئولي نادى الزمالك يدرسون العديد من البدائل في الفترة الحالية لخلافة محمد أسامة، وتكوين الجهاز الطبي الجديد، موضحاً في ذات الوقت أن هناك نية لتغيير الجهاز الإدارى.

مصير سيف الجزيرى وأحمد الجفالى في الزمالك

حسم مسئولو نادى الزمالك مصير الثنائى التونسى سيف الجزيرى وأحمد الجفالى لاعبى الفريق فى الموسم الجديد، بعد أن أوصت لجنة التخطيط بتسويق الثنائى فى الصيف.

وجاء الاستقرار على تسويق الثنائى التونسى لإفساح مكان للاعبين أجانب فى الفريق من المقرر التعاقد معهم بالانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتى البدء فى تسويق الجزيرى فى ظل تراجع مستواه مع الفريق الفترة الأخيرة، وفيما يخص الجفالى فيعانى من إصابة العضلة الأمامية بعد إصابته بالخلفية أيضا، وفى الفترة الحالية يحتاج إلى متابعة دقيقة، ويخضع للفحوصات فى تونس على هامش الإجازة التى حصل عليها من النادى بعد نهاية الموسم.

موقف عبدالله السعيد

لا يزال ملف تجديد نجم الزمالك عبدالله السعيد، تعاقده مع الابيض هو حديث الساعة داخل نادي الزمالك، بعد انتهى تعاقد اللاعب رسميًا مع النادي، وأصبح من حقه التوقيع لأي نادٍ آخر خلال الفترة الحالية.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء لـ "صدي البلد"، أن أحد أعضاء مجلس الإدارة أبدى رفضه القاطع لفكرة تجديد عقد عبد الله السعيد، مشددًا خلال أحد الاجتماعات على ضرورة "خفض معدل الأعمار السنية داخل الفريق"، في إشارة إلى توجه النادي لتجديد دماء الفريق بالعناصر الشابة.

وأشار المصدر، "إلى أن اللاعب إذا لم يوافق على شروط الزمالك بشأن التجديد، فعلى الإدارة "توجيه الشكر له"، والاكتفاء بالفترة التي قضاها بقميص الأبيض".

وقال المصدر، “إن هناك أصواتاً تطالب بتجديد عقد عبد الله السعيد، وترى أن اللاعب من العناصر والركائز الأساسية التى لا غنى عنها فى صفوف الفريق”.

يأتي ذلك في وقت يترقب فيه اللاعب عقد جلسة حاسمة مع مسؤولي النادي فور عودته من الإجازة التي يقضيها حاليًا خارج مصر، لحسم مستقبله بشكل نهائي.

وتنتظر إدارة نادي الزمالك عودة عبد الله السعيد من ألمانيا، لفتح ملف تجديد تعاقده الذي انتهى بنهاية الموسم الماضي.

كانت إدارة الزمالك توصلت فى أكثر من مرة لاتفاق مع عبد الله السعيد على التجديد، إلا أن تعديل بعض الاتفاقات أدى لتعطل الملف ولم يتم حسم تجديد عبد الله للزمالك.

ويمتلك عبد الله السعيد عدة عروض محلية ويقوم اللاعب فى الوقت الحالى بدراستها بشكل جدى، تحسبًا لعدم تجديد تعاقده مع الزمالك، لاسيما وأن اللاعب يمنح الأولوية للقلعة البيضاء.