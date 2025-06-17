انقسام في الزمالك حول مصير المثلوثي ..ما السبب؟

كشف الإعلامي أحمد شوبير قائد منتخب مصر السابق، مستجدات بشأن موقف النجم التونسي حمزة المثلوثي مع نادي الزمالك.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية : "تعالى أنا وأنت نفكر في حمزة المثلوثي اللي بيعمل حاليا فترة تأهيل وتجهيز في الإمارات وبعدها سيعود إلى مصر لاستكمال برنامجه".

وأضاف أحمد شوبير: "المثلوثي من اللاعبين اللي عقدهم انتهى وهناك رأى يرحب برحيله على أساس أنه لن يعود إلى مستواه عقب الإصابة، وبلاش ياخد مكان أجنبي والزمالك للأمانة ما قصر مع المثلوثي وهو نفسه معترف بكده".

وختم شوبير: "وهناك رأى ثاني بيقول إن اللاعب ركيزة أساسية وبيلعب قلب دفاع وعلى الأطراف وممكن تجدد معاه بمبلغ معقول".

دعم مجلس إدارة الزمالك

في سياق أخر قال محمد صبري لاعب الزمالك السابق، إن مجلس إدارة نادي الزمالك يدعم شيكابالا بشكل كامل، ويمنحه الثقة والحرية في تقرير مستقبله، لافتًا إلى أن الإدارة تُقدّر جيدًا ما قدمه للنادي على مدار سنوات طويلة، سواء كلاعب أو قائد ملهم.

كلمة أخيرة للجماهير

اختتم صبري حديثه بدعوة الجماهير إلى احترام تاريخ شيكابالا، والامتناع عن التدخل في قراراته الشخصية، مؤكدًا أن من حق أسطورة مثل شيكابالا أن يُنهي مسيرته كما يشاء، وبالطريقة التي تليق باسمه وتاريخه.