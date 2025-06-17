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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يكشف حقيقة توقيع عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

حسين الشحات
حسين الشحات
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رد عماد النحاس، المدير العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخصوص حقيقة توقيع عقوبة على حسين الشحات، لاعب الفريق الأول، بسبب مباراة إنتر ميامي الأمريكي في كأس العالم للأندية 2025.


وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: "امبارح اتكلمت مع الكابتن عماد النحاس بخصوص قصة حسين الشحات، وأوضح قصة الكرة والراجل قال إنه أجهد، ولما وصل فكر كتير وكانت الهجمة انتهت".

وأضاف: "لكن دي وجهة نظره الشخصية، وأنا مصمم على وجهة نظري، إن حسين كان عايز يسجل هدفا، وأنا متمسك بيها، لكن دا لا يقلل من نجوميته ولا اللي قدمه مع الأهلي دا بيحصل مع نجوم كتير في العالم".

وختم : " كابتن عماد قال لا طبعا، استحالة نوقع عقوبة على حسين الشحات بسبب إنه ضيع كرة أو ما شابه، دا شغل بيحدث في كرة القدم كثيرًا، وبالنسبة لنا مفيش تفكير في الأمر".


شارك الإعلامي إبراهيم فايق تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي السابق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال سيد عبدالحفيظ عبر تصريحاته:"حسين الشحات اتأخر جدا في قراره في الهجمة الأخيرة ضد انتر ميامي.. والتردد ماينفعش في بطولة زي دي".

وكان قد كشف إبراهيم المنيسي، رئيس تحرير مجلة الأهلي، ومقدم برنامج ملك وكتابة عبر قناة الأهلي، مصير حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بشأن وجوده بالقلعة الحمراء.

وكان الشحات قد قال مع لقاء تليفزيوني على شاشة أون سبورت : “انا تحت أمر الأهلي في أي حاجة، عايز يبقي علي بعد البطولة أنا موجود، ولو عايزني انتقل لأي مكان أنا تحت أمره، واللي عايزة الأهلي أنا هعمله”.

الإعلامي أحمد شوبير عماد النحاس عقوبة توقيع حسين الشحات إنتر ميامي كأس العالم للأندية

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