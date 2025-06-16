أنا مش احتياطي.. لاعب الأهلي السابق يهاجم حسين الشحات

شنَّ أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، هجومًا لاذعًا على حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب أدائه في مباراة الفريق أمام إنتر ميامي.

وقال بلال، خلال تصريحاته التليفزيونية عبر قناة "النهار"، إن حسين الشحات "يفكر في نفسه فقط"، مؤكدًا أنه رغم تاريخه كلاعب مميز، وكونه الأفضل في مصر خلال فترة من الفترات، إلا أن مستواه الحالي لا يُرضي جماهير الأهلي.

وأضاف: "من أول لحظة نزل فيها حسين الشحات الملعب، كان عايز يثبت إنه لسه حسين الشحات... كأنه بيقول أنا مش لاعب احتياطي ومش هقعد على الدكة".

وتابع بلال انتقاداته قائلًا: "في الهجمة الأخيرة، الشحات كان واضح إنه تايه... مكانش واخد قرار، وفي الآخر اتصرف بشكل عشوائي".

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الشحات لم يكن السبب الوحيد في ضياع الفوز، موضحًا: "إمام عاشور ضيّع، وتريزيجيه ضيّع، كلهم أضاعوا فرصًا سهلة... الأهلي كان يقدر يحسم المباراة من الشوط الأول".