لا مثيل له.. تركي آل الشيخ يتغنى بـ مدحت شلبي

أشاد تركي آل الشيخ رئيس هئية الترفية بالسعودية بأداء المعلق الرياضي مدحت شلبي في التعليق على المبارايات.

وكتب الـ آل الشيخ من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "الكابتن مدحت شلبي لا مثيل له...! ".



وجه المعلق مدحت شلبي عدة عبارات ساخرة، أثناء تعليقه على مباراة النادي الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وتعادل الأهلي مع إنتر ميامي سلبيًا في المباراة التي جمعت الفريقين فجر الأحد، في افتتاح كأس العالم للأندية.



ومن العبارات الساخرة التي قالها مدحت شلبي خلال المباراة:

"إحنا مش في هارد روك إحنا في هارد القاهرة الدولي".

"إيه يا حكم يا إيراني دا إحنا حتى بلديات".

“عايزين نخلص ونستريح الله يخليكم والنبي”.

"يابني الشورت هيتقطع يا بني حرام وعيب كدا".

“لا مؤاخذة بس إحنا رقصنا ميسي ترقيصة هنقول عليها في التاريخ إحنا رقصناه”.

“بن رمضان روق ميسي”.