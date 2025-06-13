مدحت شلبي يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ

وجه الإعلامي مدحت شلبي، رسالة شكر إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقال مدحت شلبي، خلال برنامج “يا مساء الأنوار”، المذاع عبر فضائية “ام بي سي مصر2": ”مينفعش مشكرش المستشار تركي آل الشيخ، والهيئة العامة للترفيه، هذا شكر واجب من القلب لأنه أدانا فرصة إن احنا نذيع مباريات في هذا المحفل العالمي".



وأضاف: "الناس في العالم العربي وفي مصر سيشاهدون مباريات كأس العالم للأندية بالمجان عبر قنواتنا المفتوحة، مينفعش نقول للمستشار تركي آل الشيخ غير ألف شكر على هذا الأمر".

يذكر أن الأهلي سوف يلتقي مع إنتر ميامي الأمريكي، في الثالثة فجر الأحد، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.