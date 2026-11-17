يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم مشواره في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، عندما يواجه نظيره منتخب مالاوي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات، في مباراة يسعى خلالها الفراعنة لمواصلة انتصاراتهم وتعزيز موقعهم في صدارة المجموعة الثانية.

ويدخل المنتخب الوطني المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في جمع 7 نقاط خلال أول ثلاث جولات، بواقع انتصارين وتعادل، ليحتل المركز الأول في ترتيب المجموعة، ويقترب خطوة جديدة من التأهل إلى النهائيات الأفريقية.

ويطمح الجهاز الفني بقيادة علي ماهر إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج الأرض، ومواصلة العروض القوية التي قدمها المنتخب خلال المباريات الماضية، خاصة على المستوى الهجومي، من أجل الابتعاد بالصدارة وزيادة فرص حسم بطاقة التأهل مبكرًا.

تعادل سلبي في افتتاح مشوار الفراعنة أمام أنجولا

بدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات بمواجهة نظيره الأنجولي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، وانتهت المباراة بالتعادل دون أهداف، ليكتفي كل منتخب بالحصول على نقطة واحدة.

ورغم عدم نجاح الفراعنة في تحقيق الفوز خلال المباراة الافتتاحية، فإن المنتخب تمكن من تدارك الموقف سريعًا في الجولة التالية، وقدم أداءً هجوميًا مميزًا أعاد الثقة للجهاز الفني واللاعبين.

خماسية جنوب السودان تمنح مصر أول انتصار

نجح منتخب مصر في استعادة نغمة الانتصارات خلال الجولة الثانية، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على منتخب جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت خارج الديار.

ورفع هذا الانتصار رصيد الفراعنة إلى 4 نقاط، بعدما حصد المنتخب أول ثلاث نقاط في مشواره بالتصفيات، ليواصل المنافسة بقوة على صدارة المجموعة الثانية.

الفراعنة يكتسحون مالاوي ويحكمون قبضتهم على الصدارة

واصل المنتخب الوطني تألقه في الجولة الثالثة، بعدما كرر انتصاره بخماسية نظيفة، وهذه المرة أمام منتخب مالاوي على استاد القاهرة الدولي، ليصل رصيده إلى 7 نقاط وينفرد بصدارة المجموعة.

وأظهر الفراعنة قوة هجومية واضحة، بعدما سجلوا 10 أهداف خلال مباراتين متتاليتين، دون استقبال أي هدف، وهو ما يعكس التطور الذي ظهر على أداء المنتخب خلال الجولتين الثانية والثالثة.

ويتطلع منتخب مصر إلى استغلال تفوقه في المواجهات السابقة وتحقيق انتصار جديد على مالاوي، من أجل مواصلة رحلته نحو التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.