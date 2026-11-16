أكد النائب محمود سامي الإمام، عضو لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على ضرورة التزام وزارة الصحة بأولويات الخطة الاستثماريثة، وعدم إعادة ترتيب بنودها أو استبدالها بمشروعات من خارجها دون أسباب موضوعية كافية، مشيرًا إلي أهمية التوزيع العادل للمخصصات المالية وتحقيق العدالة المكانية بين المحافظات.

المرحلة الثانية من حياة كريمة

وأوضح "الإمام" خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك عدد من المحافظات استُبعد من المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة حياة كريمة، كما لم تشملها المرحلتان الأولى والثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يستدعي مراعاة احتياجات هذه المحافظات عند توزيع الاستثمارات الصحية.

الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن لديه عدد من الملاحظات بشأن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة، سيطرحها خلال اجتماع منفصل مع وزير الصحة.