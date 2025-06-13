مدحت شلبي: فوز الأهلي على إنتر ميامي مفتاح التأهل لثُمن نهائي مونديال الأندية

أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن فوز النادي الأهلي على فريق إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية 2025؛ سيكون بمثابة الخطوة الأهم نحو التأهل إلى دور الـ 16.

وخلال برنامجه "يا مساء الأنوار" عبر فضائية MBC مصر 2، أوضح شلبي أن فريق إنتر ميامي يعاني من ثغرات واضحة في الخط الدفاعي، كما أن حارس مرماه يرتكب أخطاءً وصفها بـ"الساذجة"، وهو ما قد يمنح الأهلي أفضلية في المواجهة المرتقبة.

وأشار شلبي إلى أن بورتو البرتغالي يُعد الفريق الأقوى في مجموعة الأهلي، مما يجعل الفوز على إنتر ميامي ضرورة حتمية لضمان فرصة حقيقية في الصعود، لا سيما أن نظام البطولة يسمح بتأهل فريقين فقط من كل مجموعة إلى الدور المقبل.

ويستهل الأهلي مشواره في مونديال الأندية فجر الأحد 15 يونيو، عندما يواجه إنتر ميامي في الجولة الأولى من دور المجموعات، في بطولة تُقام لأول مرة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا.