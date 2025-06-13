مدرب إنتر ميامي يتغنى بالأهلي ويعلن غياب نجم برشلونة السابق

من المتوقع أن يعتمد إنتر ميامي بشكل كبير على مهارات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث يستعد الفريق للمباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية لكرة القدم المقررة غدا السبت أمام الأهلي، وقد اضطر المدرب خافيير ماسكيرانو لإجراء تغييرات في خط الدفاع بسبب سلسلة من الإصابات.

وتم استبعاد الظهير جوردي ألبا والمدافع جونزالو لوخان ولاعب الوسط الدفاعي يانيك برايت، بسبب الإصابات، من المباراة المقررة على ملعب هارد روك ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وقال ماسكيرانو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "هم غير متاحين لهذه المباراة، أتمنى أن يكونوا متاحين للمباراة الثانية".

ويغيب ألبا، أحد زملاء ميسي السابقين في برشلونة، عن الملاعب بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية.

وأثيرت مخاوف بشأن لياقة قلب الدفاع ديفيد مارتينيز.

وقال ماسكيرانو "ديفيد كان يعاني من بعض الألم أمس ولا نرغب في أي مخاطرة.

"الحقيقة أن الفريق عانى من الإصابات طوال الموسم، لكن اللاعبين الذين ساهموا في التحدي كانوا على قدر المسئولية. وهذا يمنحنا الطمأنينة".

واستقبل إنتر ميامي 16 هدفا خلال آخر ست مباريات رسمية له، بينما اعتمدت أغلب فرصه على ميسي.

وقال ماسكيرانو "إنه في حالة جيدة هذا الموسم. كانت هناك أوقات اضطررنا فيها لمنحه بعض الوقت للراحة، لكنه لعب آخر 15 مباراة، باستثناء المباراة أمام دالاس التي أرحنا فيها الفريق بأكمله".

وأضاف "كنا محظوظين لأنه تمكن من الراحة خلال آخر مباراتين للأرجنتين"، في إشارة إلى مشاركة ميسي لمدة 111 دقيقة في مباراتي الأرجنتين بتصفيات كأس العالم أمام تشيلي وكولومبيا في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتابع المدرب "مسئوليتنا أن نوفر البيئة المناسبة له كي يتألق".

واختتم: “الأهلي أحد أكبر فرق قارة إفريقيا ودائما ما يشارك في كأس العالم للأندية وابرم العديد من الصفقات المميزة على رأسها تريزيجيه”.

ويتنافس إنتر ميامي مع بورتو وبالميراس في الدور الأول من كأس العالم للأندية التي تقام للمرة الأولى بنظاما الموسع الذي يشهد مشاركة 32 فريقا.