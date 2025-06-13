مدرب إنتر ميامي: الأهلي قوي بدنيًا ويمتلك خبرة مونديالية واضحة

قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين إنتر ميامي و الأهلي المصري في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم للأندية 2025، تحدث خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي، عن استعداداته للمباراة، مؤكدًا أن فريقه يملك خليطًا مثاليًا من الشباب والخبرة يجعله قادرًا على الظهور بشكل قوي رغم صعوبة التحدي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء، شدد ماسكيرانو على أن المشاركة في البطولة العالمية تمثل فرصة نادرة للاعبي إنتر ميامي الشبان لإثبات قدراتهم أمام أنظار العالم.

وقال ماسكيرانو:"نحث اللاعبين الشباب على الاستفادة من هذه اللحظة. البطولة لا تمنح فرصًا كثيرة، وعليهم أن يظهروا شخصيتهم ويثبتوا جدارتهم على هذا المستوى".

الخبرة سلاح إنتر ميامي

وأضاف ماسكيرانو أن الفريق لا يعتمد فقط على العناصر الشابة، بل يضم أيضًا أسماء لها وزنها وخبرتها في ملاعب الكرة، مما يمنح الفريق توازنًا مهمًا في مثل هذه المسابقات.

وأكد:"نملك لاعبين مروا بتجارب كبيرة هذا يمنحنا أفضلية في التعامل مع أجواء مثل هذه، حيث التوتر والضغط في أعلى مستوياتهما".

الأهلي خصم يملك هوية إفريقية واضحة

وأشاد مدرب إنتر ميامي بالمنافس الأهلي، معتبرًا إياه فريقًا يملك تاريخًا طويلًا في البطولة، ويلعب بأسلوب قوي بدنيًا ومنظم تكتيكيًا، مشيرًا إلى أن المواجهة لن تكون سهلة إطلاقًا.

وتابع:"الأهلي من أفضل فرق القارة الإفريقية، يملك لاعبين مميزين، وخبرة واضحة في هذه المنافسات سيكون اختبارًا صعبًا ولكنه محفز في الوقت ذاته".

وكشف ماسكيرانو عن بعض المتاعب التي تواجه فريقه على مستوى التشكيلة، مؤكدًا غياب المدافع الإسباني جوردي ألبا عن المباراة بسبب الإصابة، مع أمل في لحاقه بالمواجهة الثانية في البطولة.

واختتم ماسكيرانو تصريحاته مؤكدًا أن إنتر ميامي، ورغم كونه يشارك للمرة الأولى في البطولة، إلا أنه يسعى إلى ترك بصمة قوية وتقديم صورة مشرفة لكرة القدم الأمريكية على الساحة العالمية.

واسترسل مدرب إنتر ميلان"سندخل المباراة بروح قتالية. لا شيء مضمون، لكننا نمتلك الطموح والإرادة لصناعة الفارق".