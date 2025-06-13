مدرب إنتر ميامي: أسعر بالقلق قبل مواجهة الأهلي وهذا اللاعب يغيب للإصابة

عقد خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي، مؤتمرًا صحفيًا اليوم للحديث عن مواجهة فريقه المرتقبة ضد الأهلي المصري في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق البطولة بنظامها الجديد، بمشاركة 32 فريقًا في الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو المقبل.

ويستهل إنتر ميامي مشواره في البطولة بمباراته الافتتاحية أمام الأهلي المصري فجر الأحد، وعبر ماسكيرانو عن شرفه بتدريب فريق يشارك في "بطولة مهمة" مثل كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن الهدف هو التنافس بأفضل شكل ممكن" في هذه المسابقة التي تضم فرقًا على أعلى مستوى.

وكشف ماسكيرانو عن غياب الظهير جوردي ألبا عن المباراة الأولى ضد الأهلي، بالإضافة إلى غياب كل من جونزالو لوجان ويانيك برايت بداعي الإصابة، معربًا عن أمله في استعادة اللاعبين المصابين في المباراة الثانية.

لم يتردد ماسكيرانو في التعبير عن قلقه بشأن عدم تعزيز صفوف الفريق بشكل كافٍ.

أضاف: "لقد تحدثنا لمدة شهرين تقريبًا عن مدى حاجتنا الواضحة إلى تعزيز فريقنا، ليس فقط بسبب الإصابات التي نواجهها حاليًا، ولكن أيضًا لأننا قررنا القيام بذلك ضمن تخطيطنا."

وأضاف أنه يتحمل مسؤولية إعداد الفريق وتدريب اللاعبين المتاحين، لكنه كان "يتمنى لو تم التعاقد مع لاعبين، وهذا أمر واضح، خاصة بالنظر إلى هذا النوع من المسابقات، ربما نشارك في أهم مسابقة في تاريخ نادينا."

وختم حديثه بقوله: "أنا قلق بشأن ما يمكنني التحكم فيه وما يمكنني فعله، بعد ذلك سيتعين على الجميع تحمل مسؤولياتهم، وسيتعين على الجميع التعبير عن آرائهم، كنا بحاجة إلى تعزيز مراكز أخرى، وهذا لم يحدث."

ميسي جاهز لقيادة الفريق

وعن حالةليونيل ميسي، أكد ماسكيرانو أنه "يتعافى بشكل جيد" وشارك في آخر 15 مباراة للفريق باستثناء مباراة دالاس التي أريح فيها اللاعبون الأساسيون.

وأوضح أن ميسي لعب بقية المباريات "دون أي مشاكل". وعبر عن توقعاته العالية من ميسي، مؤكدًا سعي الجهاز الفني لتهيئة بيئة مريحة له "ليتألق".

وشدد ماسكيرانو على أهمية التركيز على كل مباراة على حدة، معتبرًا المباراة التالية هي "الأهم" دائمًا.