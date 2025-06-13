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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من ميسي قبل مواجهة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية

ميسي
ميسي
حمزة شعيب

عبَّر ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني وقائد فريق إنتر ميامي، عن حماسه الشديد للمشاركة في النسخة الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، قبل ساعات من انطلاق مشوار فريقه بها.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية هذه المسابقة بنظامها الجديد، بمشاركة 32 فريقًا، في الفترة بين 14 يونيو الجاري و13 يوليو المقبل.

إنتر ميامي يستهل البطولة بمواجهة مرتقبة ضد الأهلي

يفتتح مشوار إنتر ميامي في البطولة بمباراة مرتقبة فجر الأحد المقبل ضد الأهلي المصري. 

ويتواجد إنتر ميامي في مجموعة قوية تضم كلاً من الأهلي المصري، بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي، يشارك إنتر ميامي في هذه البطولة بعد تلقيه دعوة خاصة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وفي تصريحات نقلتها شبكة "deportetotalusa" الأمريكية، أكد ليونيل ميسي أهمية البطولة وحماسه لها، قائلا: "إنها بطولة رائعة، متحمس للمشاركة بها، التوقعات مختلفة عما كانت لدي مع فرق أخرى، ولكنني متحمس ومتشوق للغاية من أجل المنافسة مع الأفضل، ومحاولة تقديم أداء جيد".

يذكر أن ميسي سبق له التتويج بكأس العالم للأندية في شكلها القديم 3 مرات مع برشلونة أعوام 2010، 2012، و2016، مما يجعله أحد أكثر اللاعبين خبرة في هذه المحافل العالمية.

ووصف ميسي، البطولة، بأنها فرصة فريدة لمشاهدة أفضل الفرق واللاعبين، قائلا: "تأتي فرق كبيرة من جميع أنحاء العالم، تجذب الكثير من المشجعين، وتضم لاعبين مهمين للغاية يتطلع الناس لرؤيتهم".

 وأضاف: "إنها بطولة جديدة ومختلفة، تمثل فرصة رائعة لمشاهدة الأفضل، أو بمعنى أدق الكثير منهم، هنا في الولايات المتحدة، إنها فرصة رائعة للاستمتاع بها."

وسلط الضوء على أهمية البطولة للفرق القادمة من خارج أوروبا، بقوله: “إنها فرصة رائعة لفرق أمريكا الجنوبية وفرق من مختلف أنحاء العالم للتنافس مع الفرق الأوروبية الكبرى، وفرق العالم الكبرى، الفرق التي تمثل مرجعًا والتي تضم الأفضل في العالم، متابعا:” إنها فرصة رائعة للتنافس معهم، وتجربة رائعة لكل من اللاعب والجماهير التي ستذهب إلى الملعب للاستمتاع".

الأهلي إنتر ميامي ميسي

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