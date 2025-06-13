الفيفا يكشف طاقم تحكيم وتقنية الفيديو لمواجهة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي، التي تُقام في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقرر انطلاقها فجر الأحد 15 يونيو على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية.

طاقم تقنية الفيديو VAR لمباراة الأهلي وإنتر ميامي

حدد "فيفا" طاقم غرفة تقنية الفيديو المساعد (VAR) للقاء المرتقب، حيث يقود الإسباني كارلوس ديل سيرو جراندي الفريق التقني، ويعاونه مواطنه هيرنانديز هيرنانديز، بينما سيكون الأوروجوياني ليودان جونزاليس مسؤولًا عن تقنية الفيديو المساعد الثانية.

الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي وإنتر ميامي

في وقت سابق من اليوم، أعلن "فيفا" إسناد مهمة إدارة اللقاء إلى الحكم الأسترالي علي رضا فغاني كحكم ساحة، ويعاونه كل من:

أنطون شيتينين (مساعد أول – أستراليا)

آشلي بيشام (مساعد ثان – أستراليا)

الحكم الرابع: سيمون مارسينياك (بولندا)

ويعد فغاني أحد أبرز الحكام الآسيويين، إذ أدار مباريات في كأس العالم والبطولات القارية، ما يعكس حجم الترقب والأهمية التي تحظى بها المباراة الافتتاحية للبطولة.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ويقص الأهلي وشريكه في الافتتاح إنتر ميامي شريط افتتاح نسخة موسعة من مونديال الأندية، في مباراة تقام فجر الأحد المقبل الموافق 15 يونيو 2025، في الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب هارد روك، الذي يتسع لأكثر من 60 ألف مشجع.