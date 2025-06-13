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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا يعرف التسجيل .. ماذا فعل ميسي أمام الأهلي قبل كأس العالم للأندية؟

ميسي أمام الأهلي
ميسي أمام الأهلي
حمزة شعيب

يبدأ ليونيل ميسي، أسطورة الكرة الأرجنتينية، مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025 مع فريقه الأمريكي إنتر ميامي، بمواجهة مرتقبة أمام الأهلي المصري، وذلك في افتتاح البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

 

تفتتح منافسات البطولة يوم الأحد 15 يونيو 2025، بلقاء مثير يجمع بين إنتر ميامي والأهلي، في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة، في إطار مباريات المجموعة الأولى.

  • وتضم المجموعة كلًا من:
  • الأهلي (مصر)
  • إنتر ميامي (الولايات المتحدة)
  • بورتو (البرتغال)
  • بالميراس (البرازيل)

ميسي في مواجهة رسمية أولى مع الأهلي

رغم أن النجم الأرجنتيني سبق له مواجهة الأهلي مرتين من قبل بقميص برشلونة الإسباني، إلا أن هذه المباراة ستكون الأولى له أمام "نادي القرن الإفريقي" في مواجهة رسمية.

المواجهة الأولى - 2007:

جاءت ضمن احتفالات الأهلي بمئويته، حيث شارك ميسي في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 4-0.

المواجهة الثانية - 2009:

أقيمت على ملعب ويمبلي في إنجلترا، خلال دورة ودية دولية، وشارك ميسي كبديل أيضًا، ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 4-1، بينما سجل هاني العجيزي هدف الأهلي الوحيد.

اللافت أن ميسي لم يسجل في أي من اللقاءين، رغم حضوره القوي والمساهمة في صناعة اللعب.

مباراة الأهلي وإنتر ميامي 

تحمل المواجهة أهمية كبرى للطرفين، فهي، أولى مباريات الأهلي في نسخة تاريخية موسعة من مونديال الأندية، وفرصة لإنتر ميامي وميسي لتحقيق بداية قوية في البطولة.

نسخة إستثنائية من كأس العالم للأندية 

تعد نسخة 2025 من مونديال الأندية هي الأولى بالنظام الجديد، والذي يشمل مشاركة 32 ناديًا من مختلف القارات، وتقام البطولة في الولايات المتحدة، في إطار الاستعدادات التنظيمية لكأس العالم 2026.

ميسى الأهلي انتر ميامي كأس العالم للأندية

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