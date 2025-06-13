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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السعودية وقطر تستضيفان ملحق التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
حمزة شعيب

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن استضافة المملكة العربية السعودية ودولة قطر لمباريات الملحق الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وهي المرحلة النهائية التي ستشهد منافسة شرسة بين 6 منتخبات على البطاقات المتبقية للمونديال.

ويشارك في هذا الملحق 6 منتخبات قوية، هي تلك التي حصلت على المركزين الثالث والرابع في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية. المنتخبات المتأهلة هي: إندونيسيا، العراق، عمان، قطر، السعودية، والإمارات.

وسيتم تقسيم هذه المنتخبات الـ 6 إلى مجموعتين، تضم كل منهما 3 منتخبات.

ومن المقرر أن تتنافس الفرق بنظام التجمع في الدول المستضيفة خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025.

مسار التأهل إلى المونديال والملحق العالمي

نظام الملحق يتيح فرصة أخيرة للمنتخبات للوصول إلى كأس العالم:

  • التأهل المباشر: يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من مجموعتي الملحق مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليكتمل بذلك عدد المنتخبات المتأهلة بشكل مباشر عن قارة آسيا.
  • الملحق العالمي: أما المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في كل مجموعة، فسيتواجهان في مباراتي ذهاب وإياب يومي 13 و18 نوفمبر 2025، الفائز من هذه المواجهة الثنائية سيتأهل بدوره إلى الملحق العالمي، الذي سيحدد المقاعد الأخيرة في كأس العالم.

ومن المقرر أن تقام القرعة الرسمية لتحديد مجموعات ومواجهات الملحق الآسيوي يوم 17 يوليو 2025.

السعودية قطر ملحق كأس العالم

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