كأس العالم للأندية 2025 .. منع مدافع بوكا جونيورز من دخول أمريكا

تلقى نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني ضربة قاسية قبل انطلاق مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلن النادي رسميًا عن غياب مدافعه أيرتون كوستا عن صفوف الفريق.

جاء هذا الغياب بسبب رفض السلطات الأمريكية منحه تأشيرة الدخول، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول أسباب الرفض.

كوستا يغيب عن رحلة ميامي وفريق بوكا جونيورز

لم يتمكن كوستا (25 عامًا) من السفر مع زملائه إلى مدينة ميامي الأمريكية يوم الأحد الماضي، حيث كان طلبه للحصول على التأشيرة لا يزال قيد المراجعة في السفارة الأمريكية بالعاصمة الأرجنتينية.

وعلى الرغم من رفض التأشيرة، إلا أن اسمه لا يزال مدرجًا في قائمة الفريق للمشاركة في البطولة التي تبدأ مساء السبت بالتوقيت المحلي.

يذكر أن كوستا كان قد تورط في قضية جنائية تتعلق بمحاولة سرقة في عام 2018 بمدينة بيرنال الأرجنتينية، مما قد يكون له علاقة بقرار رفض التأشيرة.

يمثل غياب كوستا خسارة كبيرة للمدرب ميغيل روسو، حيث كان اللاعب يعد من العناصر الأساسية التي كان من المتوقع الدفع بها في لقاء بوكا جونيورز الافتتاحي أمام بنفيكا البرتغالي يوم الاثنين المقبل.

هذا اللقاء سيقام ضمن منافسات المجموعة الثالثة الصعبة في الدور الأول للمسابقة، والتي تضم أيضًا فريقي بايرن ميونخ الألماني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب على المخضرم ماركوس روخو، الذي انضم للفريق في يناير الماضي بعد فترة قصيرة قضاها مع رويال أنتويرب البلجيكي، ليكون ضمن القائمة الأساسية لمواجهة بنفيكا.