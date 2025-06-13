تاريخ مواجهات الأهلي وأندية أمريكا والمكسيك قبل مواجهة إنتر ميامي

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، خاصة جماهير النادي الأهلي، المواجهة المرتقبة التي ستجمع بطل أفريقيا بإنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

تنطلق البطولة بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية غداً، 14 يونيو، وتستمر حتى 13 يوليو، وتعتبر هذه المباراة من بين أقوى خمس مواجهات في دور المجموعات.

الأهلي في مواجهة كوكبة نجوم إنتر ميامي

ستكون هذه المباراة حدثًا كرويًا بامتياز، حيث يواجه الأهلي، صاحب الخبرة الواسعة في مونديال الأندية بمشاركته العاشرة، فريق إنتر ميامي الذي يضم كوكبة من النجوم العالميين مثل الأسطورة ليونيل ميسي، المهاجم المتألق لويس سواريز واللاعب المخضرم سيرجيو بوسكيتس.

تفاصيل مواجهة الأهلي المرتقبة أمام إنتر ميامي

تقام مباراة الأهلي وإنتر يوم الأحد المقبل 14 يونيو 2025ـ وذلك ضمن مرحلة المجموعات بكأس العالم للأندية 2025، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولي والتي تضم كل من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

تاريخ الأهلي مع أندية أمريكا والمكسيك

تُعد مواجهة إنتر ميامي المرتقبة هي التاسعة في تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك في مختلف البطولات.

حصيلة المواجهات الثماني السابقة:

الانتصارات: 3

الخسائر: 5 (منها مباراتان حُسمتا بركلات الترجيح)

الأهداف المسجلة: 8

الأهداف المستقبلة: 13

أبرز المواجهات السابقة:

مونديال الأندية 2006: أول لقاء للأهلي ضد أندية المنطقة، حيث فاز على كلوب أمريكا المكسيكي بنتيجة 2-1 في مباراة تحديد المركز الثالث.

مونديال الأندية 2008: خسر الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي بنتيجة 2-4.

مونديال الأندية 2012: شهد فوزًا للأهلي على مونتيري المكسيكي 1-0، لكنه خسر أمام نفس الفريق 0-2 في نسخة أخرى.

مونديال الأندية 2013: خسر الأهلي أمام مونتيري 1-5.

مونديال الأندية 2023: حقق الأهلي فوزًا على سياتل ساوندرز الأمريكي 1-0.

بطولة الإنتركونتيننتال 2024: خسر الأهلي أمام باتشوكا بركلات الترجيح.

ودية 2025: آخر مواجهة كانت أمام باتشوكا المكسيكي وخسرها الأهلي بركلات الترجيح 5-3.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي يوم 19 يونيو، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي يوم 23 يونيو.

وتضم بعثة الأهلي المشاركة في المونديال 28 لاعبًا، وهم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، محمد سيحا، ياسر إبراهيم، أشرف داري، مصطفى العش، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، عمر كمال، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، أحمد رضا، محمد علي بن رمضان، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، محمود حسن تريزيجيه، نيتس جراديشار، أليو ديانج، زيزو، ووسام أبو علي.