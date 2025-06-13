الأهلي يهنئ سيراميكا كليوباترا والنائب محمد أبو العينين ببطولة كأس عاصمة مصر

قدم النادي الأهلي ومجلس الإدارة، التهاني إلي نادي سيراميكا ومجلس إدارته برئاسة النائب محمد أبو العينين، بمناسبة الحصول علي بطولة كأس عاصمة مصر، متمنين ليهم داوم التوفيق والتميز والإزدهار.

ثلاثية تاريخية تؤكد ريادة البطولة

لم يكن هذا الفوز مجرد تتويج بلقب، بل هو إنجاز يعكس استمرارية وتفوق سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة:

اللقب الأول (2023): جاء بعد فوز كبير على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 في النهائي.

اللقب الثاني (2024): كرر الفريق إنجازه بتغلبه على طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في نهائي النسخة الثانية.

اللقب الثالث (2025): تأكيدًا لهيمنته، حصد الفريق اللقب الثالث بفوزه على البنك الأهلي بثنائية نظيفة.

مكافآت وجوائز خاصة وموعد مع الأهلي في السوبر

لا يقتصر احتفال سيراميكا كليوباترا على الكأس فقط، فقد ضمن هذا الفوز مشاركته في بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، ليثبت حضوره القوي في هذا المحفل الهام.

ويحصل النادي على مكافأة مالية قدرها 10 ملايين جنيه مصري، بعد زيادة جوائز البطولة في نسختها الحالية، بينما ينال البنك الأهلي 4 ملايين جنيه.

وبهذا التتويج، يضرب سيراميكا كليوباترا موعدًا مثيرًا مع النادي الأهلي في بطولة كأس السوبر المقبلة، والتي من المقرر أن تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.