رضا عبد العال عن ابراهيم سعيد: ربنا يفك كربه ويخرج بالسلامة

تحدث رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق، بشأن التصالح مع زميله السابق، إبراهيم سعيد، على خلفية القضية المقامة بينهما.

وقال رضا عبد العال في تصريحات عبر “قناة الشمس”: “إبراهيم سعيد؟ ربنا يفك كربه، ويخرج بالسلامة، مع العلم إن في خلاف معاه هو عارف”.

وأضاف: “هو كان بيقدم برنامج وبدأ يخبط فيا ويخبط في شيكابالا وزيزو وعمره ما خبط في الأهلي ولا لاعيبة الأهلي، وفي عيش وملح بينا”.

وقال رضا عبد العال: “القضية دلوقتي في المحكمة لو حكمت (لصالحي) هتنازل عنها بس طبعًا بعدما يبوس إيدي (ضاحكًا)، لأنه غلط جامد”.