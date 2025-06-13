نحس البدايات .. قلق في الأهلي قبل انطلاق مشواره بكأس العالم للأندية

يستعد النادي الأهلي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في أفتتاح بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد.

وقرر الفيفا إقامة بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة أبطال القارات خلال المواسم الأربعة الأخيرة ليزداد عدد المشاركين 32 فريق.

وقبل إنطلاق ضربة البداية يواجه الأهلي نحس البدايات في المونديال، حيث فشل في أول نسخة شارك بها في 2005 بالنظام القديم في تحقيق أي انتصار.

الأهلي عاد بعد النسخة الأخيرة وحقق 4 برونزيات تاريخية في مشوار البطولة قبل النظام الجديد.

لكن لا ينسى الأهلي المشاركة الأولى في 2005 حينما تعرض لخسارة في المباراة الإفتتاحية أمام اتحاد جدة السعودي بنتيجة 1-0 سجله محمد نور.

الأهلي خاض بعدها مباراة على المركز الخامس وخسر أمام سيدنى الاسترالي 2-1 وخرج بدون أي إنجاز.

ويقترب الأهلي من بداية مشواره إلا أن نحس البدايات يقلق المارد الأحمر خصوصا بعد إجراء صفقات مميزة في الميركاتو الماضي.