قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة 4 لاعبين للتحقيق| الزمالك يستقر على رحيل 6 نجوم أساسيين.. من هم؟
إيران تدعو لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي
كريستيانو رونالدو سفيراً عالمياً لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025
وكالة فارس: إيران لم تنفذ أي هجوم بالطائرات المسيّرة ضد إسرائيل
امنعوا الإيكو في أذان صلاة الجمعة| طلب عاجل من المخرج عمرو عابدين لوزير الأوقاف
إعلام إسرائيلي: سلاح الجو يستهدف مصنعا لإنتاج الصواريخ في إيران
وزير الشباب يوافق علي مقترح نواب الشيوخ بتخصيص أندية كمعارض للأثاث الدمياطي
وكالة فارس الإيرانية: مقتل 78 وإصابة 329 في الهجمات الإسرائيلية
إيران .. هجوم إسرائيلي جديد على قاعدة صاروخية في محافظة لورستان
مصر تسارع بتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع.. خطوة استباقية لتأمين احتياجات المواطنين
وزير الخارجية: لا أمن واستقرار بالمنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية
أفراح سيراميكا كليوباترا.. التتويج بكأس الرابطة للمرة الثالثة يجعله البطل الأوحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الترجي التونسي الأجمل .. تصنيف صادم لقميص الأهلي في كأس العالم للأندية

زيزو لاعب النادي الأهلي
زيزو لاعب النادي الأهلي
محمد السعيد

سلط تقرير صحفي، الضوء على قمصان الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث حل قميص النادي الأهلي في المركز قبل الأخير.

ويقص الأهلي شريط افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بمواجهة إنتر ميامي، الأحد المقبل.

وجاء القميص الثالث لفريق الترجي التونسي كأجمل قميص في البطولة، وهو مزيج فاخر من الأزرق والذهبي مع شعارات بألوان متناسقة، حسبما ذكرت شبكة "ESPN" العالمية.

قميص الأهلي في المركز قبل الأخير

وصفت الشبكة العالمية قميص الأهلي الأساسي المٌصنع من قبل شركة أديداس بـ “التقليدي والمخيب للآمال”، حيث لا يحتوى على أي زخارف أو تفاصيل تميزه عن أي نادٍ آخر يرتدى اللونين الأحمر والأبيض باستثناء الشعار.

بينما جاء قميص الأهلي البديل في المركز الـ53 من أصل 70، وقالت الشبكة: “على غرار قميص بوتافوجو الثالث، من حيث تصميمه الجريء الذي يُشبه رسومات الجرافيتي، يُقدم قميص الأهلي الاحتياطي عمقًا بصريًا أعمق بكثير من الأساسي إنه أسود اللون مع حواف صفراء فسفورية، لكن ما يُفترض أن تُمثله هذه الخربشات البيضاء العشوائية على الكتف يبقى لغزًا”.

أمام أسوأ قميص في البطولة فهو قميص أولسان هيونداي الكوري، وقالت عنه: “لا يوجد الكثير للتعمق فيه فيه، مجرد قميص يعكس ألوان النادي الكوري (الأزرق والأصفر) والتي ظهرت لأول مرة على شعارهم في أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الثانية”.

ترتيب أجمل 10 قمصان بالبطولة

1. الترجي الرياضي -  تونس ( القميص الثالث ، تصنيع شركة كابا)

2. بوكا جونيورز – الأرجنتين ( الأساسي ، أديداس)

3. ريفر بليت - الأرجنتين ( الأساسي ، أديداس)

4. إنتر ميامي - الولايات المتحدة ( القميص الثاني ، أديداس)

5. مانشستر سيتي - إنجلترا ( الثاني ، بوما)

6. بايرن ميونخ - ألمانيا ( الثاني، أديداس)

7. ريال مدريد - إسبانيا ( الأساسي ، أديداس)

8. بوتافوجو - البرازيل ( الأساسي، ريبوك)

9. سياتل ساوندرز - الولايات المتحدة ( الثاني ، أديداس)

1. باريس سان جيرمان - فرنسا ( الأساسي ، نايكي)

1. فلامنجو – البرازيل ( الأساسي ، أديداس)

1. بوروسيا دورتموند - ألمانيا ( الأساسي ، بوما)

الأهلي كأس العالم للأندية إنتر ميامي الترجي قميص الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلم وزوجته

مش مسامحك بسبب الظلم.. مسلم: أنا ومراتي بنموت ياريت تدعولنا

تحذير مفاجئ من المصرية للاتصالات WE

تحذير مفاجئ من المصرية للاتصالات WE

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الترم الثاني جميع المحافظات

ملك زاهر

التحاليل الأخيرة | تطورات الحالة الصحية لـ ملك زاهر

الايجار القديم

الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين

المجال الجوي المصري

المطارات المصرية ترفع الاستعدادات القصوى لاستقبال الطائرات الفارة من أجواء الصراع بالمنطقة

صورة ارشيفية

تحذير من تطبيق إسرائيلي مثبت سرا في هواتف سامسونج Galaxy A وM

ترشيحاتنا

جانب من الحريق

النيابة تستعلم عن حالة 8 مصابين في حريق مول البنفسج بحدائق أكتوبر

المتهمون

الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على أفراد أمن شركة بالقاهرة

لقطة من الفيديو

القبض على المتهمين بوضع الكلاب داخل أجولة بقرية سياحية في الساحل.. فيديو

بالصور

قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. الشرقية تعلن جاهزية اللجان

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

أحمر لافت.. شيماء سيف تستعرض رشاقتها برفقة الأصدقاء

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

فيديو

مسلم وزوجته

العين صابتهم| مسلم وزوجته في المستشفى.. إيه اللي حصلهم؟

بشرى

بعد انفصالها.. تعرف على عدد زيجات الفنانة بشرى

نسرين آمين

فستان بسيط.. نسرين أمين تخطف الأنظار بظهورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وجع في قلب أمريكا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

المزيد