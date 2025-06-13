الترجي التونسي الأجمل .. تصنيف صادم لقميص الأهلي في كأس العالم للأندية

سلط تقرير صحفي، الضوء على قمصان الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث حل قميص النادي الأهلي في المركز قبل الأخير.

ويقص الأهلي شريط افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بمواجهة إنتر ميامي، الأحد المقبل.

وجاء القميص الثالث لفريق الترجي التونسي كأجمل قميص في البطولة، وهو مزيج فاخر من الأزرق والذهبي مع شعارات بألوان متناسقة، حسبما ذكرت شبكة "ESPN" العالمية.

قميص الأهلي في المركز قبل الأخير

وصفت الشبكة العالمية قميص الأهلي الأساسي المٌصنع من قبل شركة أديداس بـ “التقليدي والمخيب للآمال”، حيث لا يحتوى على أي زخارف أو تفاصيل تميزه عن أي نادٍ آخر يرتدى اللونين الأحمر والأبيض باستثناء الشعار.

بينما جاء قميص الأهلي البديل في المركز الـ53 من أصل 70، وقالت الشبكة: “على غرار قميص بوتافوجو الثالث، من حيث تصميمه الجريء الذي يُشبه رسومات الجرافيتي، يُقدم قميص الأهلي الاحتياطي عمقًا بصريًا أعمق بكثير من الأساسي إنه أسود اللون مع حواف صفراء فسفورية، لكن ما يُفترض أن تُمثله هذه الخربشات البيضاء العشوائية على الكتف يبقى لغزًا”.

أمام أسوأ قميص في البطولة فهو قميص أولسان هيونداي الكوري، وقالت عنه: “لا يوجد الكثير للتعمق فيه فيه، مجرد قميص يعكس ألوان النادي الكوري (الأزرق والأصفر) والتي ظهرت لأول مرة على شعارهم في أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الثانية”.

ترتيب أجمل 10 قمصان بالبطولة

1. الترجي الرياضي - تونس ( القميص الثالث ، تصنيع شركة كابا)

2. بوكا جونيورز – الأرجنتين ( الأساسي ، أديداس)

3. ريفر بليت - الأرجنتين ( الأساسي ، أديداس)

4. إنتر ميامي - الولايات المتحدة ( القميص الثاني ، أديداس)

5. مانشستر سيتي - إنجلترا ( الثاني ، بوما)

6. بايرن ميونخ - ألمانيا ( الثاني، أديداس)

7. ريال مدريد - إسبانيا ( الأساسي ، أديداس)

8. بوتافوجو - البرازيل ( الأساسي، ريبوك)

9. سياتل ساوندرز - الولايات المتحدة ( الثاني ، أديداس)

1. باريس سان جيرمان - فرنسا ( الأساسي ، نايكي)

1. فلامنجو – البرازيل ( الأساسي ، أديداس)

1. بوروسيا دورتموند - ألمانيا ( الأساسي ، بوما)