تقرير عالمي يحذر إنتر ميامي من القوة التهديفية للنادي الأهلي

تتجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم إلى مدينة ميامي بالولايات المتحدة، حيث يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، فجر الأحد المقبل على ملعب "هارد روك".

وتعد هذه النسخة الأولى من البطولة التي تقام بالنظام الجديد، بمشاركة 32 فريقًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

سلّط موقع"PlanetSport" العالمي الضوء على أهمية اللقاء الافتتاحي، مشيرًا إلى أن إنتر ميامي سيخوض البطولة بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في محاولة لضمان حضور جماهيري وإعلامي ضخم، خاصة مع مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن صفوف الفريق الأمريكي.

في المقابل، يدخل الأهلي البطولة بصفته بطلًا لقارة إفريقيا، بعدما حصد لقب دوري أبطال أفريقيا أعوام 2020، 2021، 2023، و2024، في مسيرة كروية تُعزز مكانته كأكثر الأندية مشاركة في مونديال الأندية على مستوى القارة الإفريقية، بواقع 10 مشاركات حتى الآن.

أكد التقرير أن الأهلي يتمتع بخبرة كبيرة على الساحة الدولية، كما أنه يملك قوة هجومية لافتة، بعدما سجل 21 هدفًا في آخر 6 مباريات بالدوري المحلي.

في المقابل، يعاني إنتر ميامي من تذبذب واضح في نتائجه، حيث حقق 3 انتصارات فقط في آخر 10 مباريات، وتلقى 5 هزائم، مع سجل دفاعي سيء تمثل في استقباله 26 هدفًا خلال نفس الفترة.

ورغم الأداء الدفاعي الهش، أظهر الفريق الأمريكي قدرة هجومية لا يُستهان بها، مسجلًا 12 هدفًا في آخر 3 مباريات، كان أبرزها الفوز على كولومبوس كرو بخماسية في الدوري الأمريكي.

نظام بطولة كأس العالم للأندية الجديد

بطولة كأس العالم للأندية 2025 تقام للمرة الأولى بالنظام الموسع الذي يشبه نظام كأس العالم للمنتخبات، حيث تم تقسيم 32 ناديًا إلى 8 مجموعات تضم كل واحدة 4 فرق.

يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16، الذي يقام بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

ويبدأ الأهلي مشواره بمواجهة إنتر ميامي، قبل أن يصطدم بفريقي بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي في إطار منافسات المجموعة الأولى.

توزيع المقاعد في بطولة كأس العالم للأندية

يشارك في البطولة:

12 فريقًا من قارة أوروبا (UEFA)

6 فرق من أمريكا الجنوبية (CONMEBOL)

4 فرق من آسيا (AFC)

4 فرق من إفريقيا (CAF)

4 فرق من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (CONCACAF)

فريق من أوقيانوسيا (OFC)

فريق ممثل للدولة المستضيفة (الولايات المتحدة)

وتُختتم البطولة يوم 13 يوليو 2025 بإقامة المباراة النهائية على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي.