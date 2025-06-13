قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريستيانو رونالدو سفيراً عالمياً لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025
وكالة فارس: إيران لم تنفذ أي هجوم بالطائرات المسيّرة ضد إسرائيل
امنعوا الإيكو في أذان صلاة الجمعة| طلب عاجل من المخرج عمرو عابدين لوزير الأوقاف
إعلام إسرائيلي: سلاح الجو يستهدف مصنعا لإنتاج الصواريخ في إيران
وزير الشباب يوافق علي مقترح نواب الشيوخ بتخصيص أندية كمعارض للأثاث الدمياطي
وكالة فارس الإيرانية: مقتل 78 وإصابة 329 في الهجمات الإسرائيلية
إيران .. هجوم إسرائيلي جديد على قاعدة صاروخية في محافظة لورستان
مصر تسارع بتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع.. خطوة استباقية لتأمين احتياجات المواطنين
وزير الخارجية: لا أمن واستقرار بالمنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية
أفراح سيراميكا كليوباترا.. التتويج بكأس الرابطة للمرة الثالثة يجعله البطل الأوحد
ألمانيا: الأوضاع في الشرق الأوسط تتفاقم بعد هجمات إسرائيل على إيران
غدا السبت .. استئناف امتحانات الثانوية الأزهرية علمي بمادة الفيزياء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقرير عالمي يحذر إنتر ميامي من القوة التهديفية للنادي الأهلي

الأهلي وانتر ميامي
الأهلي وانتر ميامي
حمزة شعيب

تتجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم إلى مدينة ميامي بالولايات المتحدة، حيث يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، فجر الأحد المقبل على ملعب "هارد روك". 

وتعد هذه النسخة الأولى من البطولة التي تقام بالنظام الجديد، بمشاركة 32 فريقًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

 

سلّط موقع"PlanetSport" العالمي الضوء على أهمية اللقاء الافتتاحي، مشيرًا إلى أن إنتر ميامي سيخوض البطولة بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في محاولة لضمان حضور جماهيري وإعلامي ضخم، خاصة مع مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن صفوف الفريق الأمريكي.

في المقابل، يدخل الأهلي البطولة بصفته بطلًا لقارة إفريقيا، بعدما حصد لقب دوري أبطال أفريقيا أعوام 2020، 2021، 2023، و2024، في مسيرة كروية تُعزز مكانته كأكثر الأندية مشاركة في مونديال الأندية على مستوى القارة الإفريقية، بواقع 10 مشاركات حتى الآن.

 

أكد التقرير أن الأهلي يتمتع بخبرة كبيرة على الساحة الدولية، كما أنه يملك قوة هجومية لافتة، بعدما سجل 21 هدفًا في آخر 6 مباريات بالدوري المحلي. 

في المقابل، يعاني إنتر ميامي من تذبذب واضح في نتائجه، حيث حقق 3 انتصارات فقط في آخر 10 مباريات، وتلقى 5 هزائم، مع سجل دفاعي سيء تمثل في استقباله 26 هدفًا خلال نفس الفترة.

ورغم الأداء الدفاعي الهش، أظهر الفريق الأمريكي قدرة هجومية لا يُستهان بها، مسجلًا 12 هدفًا في آخر 3 مباريات، كان أبرزها الفوز على كولومبوس كرو بخماسية في الدوري الأمريكي.

نظام بطولة كأس العالم للأندية الجديد

بطولة كأس العالم للأندية 2025 تقام للمرة الأولى بالنظام الموسع الذي يشبه نظام كأس العالم للمنتخبات، حيث تم تقسيم 32 ناديًا إلى 8 مجموعات تضم كل واحدة 4 فرق. 

يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16، الذي يقام بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

ويبدأ الأهلي مشواره بمواجهة إنتر ميامي، قبل أن يصطدم بفريقي بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي في إطار منافسات المجموعة الأولى.

توزيع المقاعد في بطولة كأس العالم للأندية

يشارك في البطولة:

12 فريقًا من قارة أوروبا (UEFA)

6 فرق من أمريكا الجنوبية (CONMEBOL)

4 فرق من آسيا (AFC)

4 فرق من إفريقيا (CAF)

4 فرق من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (CONCACAF)

فريق من أوقيانوسيا (OFC)

فريق ممثل للدولة المستضيفة (الولايات المتحدة)

وتُختتم البطولة يوم 13 يوليو 2025 بإقامة المباراة النهائية على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي.

الأهلي إنتر ميامي كأس العالم للأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلم وزوجته

مش مسامحك بسبب الظلم.. مسلم: أنا ومراتي بنموت ياريت تدعولنا

تحذير مفاجئ من المصرية للاتصالات WE

تحذير مفاجئ من المصرية للاتصالات WE

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الترم الثاني جميع المحافظات

ملك زاهر

التحاليل الأخيرة | تطورات الحالة الصحية لـ ملك زاهر

الايجار القديم

الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين

المجال الجوي المصري

المطارات المصرية ترفع الاستعدادات القصوى لاستقبال الطائرات الفارة من أجواء الصراع بالمنطقة

صورة ارشيفية

تحذير من تطبيق إسرائيلي مثبت سرا في هواتف سامسونج Galaxy A وM

ترشيحاتنا

أيهما أكثر فائدة ...صدر الدجاج أم الورك؟

مش هتصدق.. أيهما أكثر فائدة صدر الدجاج أم الورك؟

الشاي باللبن

3 مخاطر غير متوقعة لتناول الشاي باللبن يوميا

الكيتو دايت

بين الفوائد والأضرار.. ماذا يحدث للجسم عند اتباع الكيتو دايت؟

بالصور

قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. الشرقية تعلن جاهزية اللجان

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

أحمر لافت.. شيماء سيف تستعرض رشاقتها برفقة الأصدقاء

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

فيديو

مسلم وزوجته

العين صابتهم| مسلم وزوجته في المستشفى.. إيه اللي حصلهم؟

بشرى

بعد انفصالها.. تعرف على عدد زيجات الفنانة بشرى

نسرين آمين

فستان بسيط.. نسرين أمين تخطف الأنظار بظهورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وجع في قلب أمريكا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

المزيد