قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة 4 لاعبين للتحقيق| الزمالك يستقر على رحيل 6 نجوم أساسيين.. من هم؟
إيران تدعو لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي
كريستيانو رونالدو سفيراً عالمياً لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025
وكالة فارس: إيران لم تنفذ أي هجوم بالطائرات المسيّرة ضد إسرائيل
امنعوا الإيكو في أذان صلاة الجمعة| طلب عاجل من المخرج عمرو عابدين لوزير الأوقاف
إعلام إسرائيلي: سلاح الجو يستهدف مصنعا لإنتاج الصواريخ في إيران
وزير الشباب يوافق علي مقترح نواب الشيوخ بتخصيص أندية كمعارض للأثاث الدمياطي
وكالة فارس الإيرانية: مقتل 78 وإصابة 329 في الهجمات الإسرائيلية
إيران .. هجوم إسرائيلي جديد على قاعدة صاروخية في محافظة لورستان
مصر تسارع بتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع.. خطوة استباقية لتأمين احتياجات المواطنين
وزير الخارجية: لا أمن واستقرار بالمنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية
أفراح سيراميكا كليوباترا.. التتويج بكأس الرابطة للمرة الثالثة يجعله البطل الأوحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوهرة مصرية في الأراضي الأوروبية.. هل يمثل هيثم حسن منتخب مصر؟

هيثم حسن
هيثم حسن

كشف تقارير صحفية، أن اللاعب الفرنسي ذا الأصول المصرية والتونسية هيثم حسن، أبدى رغبته في تمثيل منتخب مصر، مفضلاً الفراعنة على نسور قرطاج.

هيثم، البالغ من العمر 23 عامًا، وُلد في فرنسا لأب مصري وأم تونسية، ويحمل سجلاً مميزًا مع منتخبات الشباب الفرنسية حيث سبق له اللعب لمنتخبي تحت 17 و18 عامًا.

ورغم اهتمام الاتحاد التونسي بضم اللاعب إلى صفوف منتخب تونس، فإن المحادثات التي جرت مؤخرًا كشفت عن ميول اللاعب الوطنية، حيث أكد لمسؤولين تونسيين شعوره بالانتماء الأقوى لجذوره المصرية، ما دفع الجانب التونسي لإغلاق ملفه والتوجه للبحث عن بدائل أخرى.

وانطلقت مسيرة هيثم حسن الاحترافية من نادي شاتورو الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى رديف نادي فياريال الإسباني خلال موسم 2020/2021. 

وتخللت رحلته عدة محطات مع أندية إسبانية مثل ديبورتيفو ميرانديس وسبورتينج خيخون، قبل أن يستقر في صفوف ريال أوفيدو، أحد أندية دوري الدرجة الثانية في إسبانيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وفي الموسم الجاري، شارك اللاعب في 30 مباراة بقميص ريال أوفيدو، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين، مقدمًا أداءً لافتًا في مركز الجناح الأيمن والمهاجم.

رغبة هيثم في تمثيل منتخب مصر قد تفتح الباب أمام اتحاد الكرة المصري لضم موهبة جديدة تنشط في الملاعب الأوروبية، في ظل التوجه المتزايد للاستفادة من اللاعبين مزدوجي الجنسية.

وفي حال تم استدعاؤه رسميًا، سيكون انضمام هيثم حسن مكسبًا كبيرًا للمنتخب الوطني، لما يمتلكه من خبرات فنية وتكتيكية اكتسبها خلال مشواره في الليجا الإسبانية.

هيثم حسن منتخب مصر منتخب فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلم وزوجته

مش مسامحك بسبب الظلم.. مسلم: أنا ومراتي بنموت ياريت تدعولنا

تحذير مفاجئ من المصرية للاتصالات WE

تحذير مفاجئ من المصرية للاتصالات WE

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الترم الثاني جميع المحافظات

ملك زاهر

التحاليل الأخيرة | تطورات الحالة الصحية لـ ملك زاهر

الايجار القديم

الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين

المجال الجوي المصري

المطارات المصرية ترفع الاستعدادات القصوى لاستقبال الطائرات الفارة من أجواء الصراع بالمنطقة

صورة ارشيفية

تحذير من تطبيق إسرائيلي مثبت سرا في هواتف سامسونج Galaxy A وM

ترشيحاتنا

دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2025

دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2025

إيران

مساعد وزير الخارجية الأسبق: الهجوم على إيران هدفه تعطيل قدراتها النووية واحتكار إسرائيل لهذا السلاح

وزير الزراعة

إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة ازرع

بالصور

قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. الشرقية تعلن جاهزية اللجان

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

أحمر لافت.. شيماء سيف تستعرض رشاقتها برفقة الأصدقاء

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

فيديو

مسلم وزوجته

العين صابتهم| مسلم وزوجته في المستشفى.. إيه اللي حصلهم؟

بشرى

بعد انفصالها.. تعرف على عدد زيجات الفنانة بشرى

نسرين آمين

فستان بسيط.. نسرين أمين تخطف الأنظار بظهورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وجع في قلب أمريكا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

المزيد