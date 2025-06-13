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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فخور بكأس العاصمة.. أبو العينين: نادِ جديد في الطريق.. والأهلي لو طلب عيني أديهاله

النائب محمد أبو العينين وعلي ماهر مدرب سيراميكا كيلوباترا
النائب محمد أبو العينين وعلي ماهر مدرب سيراميكا كيلوباترا
حمزة شعيب

نجح فريق سيراميكا كليوباترا في تحقيق لقب بطولة كأس الرابطة المصرية – عاصمة مصر للمرة الثالثة على التوالي، ليُصبح الفريق الوحيد الذي يظفر بالبطولة منذ انطلاقها، في إنجاز تاريخي يرسخ مكانته كقوة صاعدة في الكرة المصرية.

وجاء التتويج بعد فوز مستحق على فريق البنك الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية، وسط أداء منظم ومهارات فنية راقية من عناصر الفريق.

أبو العينين: "اللاعبون رفعوا رأسي.. وسندعم كل من يحلم بالاحتراف"

أعرب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن سعادته الكبيرة بالفوز، وصرّح قائلًا:"اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية.. رجال بمعنى الكلمة، وأنا فخور بهذا الإنجاز".

وأضاف: "سنقف خلف كل لاعب لديه حلم الاحتراف، وسنساعده على الوصول إلى العالمية. الفريق قدم أداءً فنيًا راقيًا، وهناك خطة طموحة للمستقبل".

تحية للمنافس.. وإشادة بالتحكيم والروح الرياضية

أشاد أبو العينين بأداء فريق البنك الأهلي، مؤكدًا أن المباراة شهدت روحًا رياضية جميلة، وقال:
"البنك الأهلي فريق محترم وقدم مباراة قوية، لكن التوفيق كان حليفنا، والتحكيم ظهر بشكل مشرف دون أخطاء تُذكر".

علي ماهر ومعتز البطاوي.. ثنائي الإنجاز

وجّه أبو العينين تحية خاصة للمدير الفني الكابتن علي ماهر على الأداء الفني والانضباط التكتيكي، مؤكدًا أن الانسجام داخل الفريق واضح جدًا، كما أثنى على معتز البطاوي، المدير الإداري، واصفًا إياه بأنه أحد أهم ركائز النجاح في النادي.

رسائل تهنئة من دول عديدة

كشف أبو العينين أنه تلقى رسائل تهنئة من دول عديدة، مؤكدًا أن شعبية الفريق أصبحت دولية، والجماهير باتت تتابع سيراميكا كليوباترا من أجل "الأداء الجميل والفنيات الممتعة"، على حد وصفه.

نادٍ جديد في الطريق.. وتوسعات رياضية قادمة

في خطوة تؤكد الطموح المتجدد، أعلن أبو العينين عن نية تأسيس نادٍ جديد للألعاب الأخرى، ضمن خطة توسع رياضية شاملة، ستُعلن تفاصيلها قريبًا.

بيكهام إلى الأهلي.. والخطيب نِعم الرجل

وفي تصريحات مازحة، علّق أبو العينين على انتقال أحمد رمضان "بيكهام" إلى الأهلي، مؤكدًا احترامه الكامل للنادي الأحمر ولرئيسه محمود الخطيب، الذي وصفه بـ"الرجل الراقي والمحترم"، مضيفًا:
"الأهلي لو طلب عيني، أدهاله!"

تقدير خاص لطارق أبو العينين ودوره في اتحاد الكرة

كما أشاد أبو العينين بنجله طارق، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مؤكدًا أنه التزم الحياد التام منذ توليه المنصب، وابتعد عن إدارة الفريق، مما يعكس مهنية عالية وثقافة رياضية محترفة.

السيدة دانييلا.. دعم دائم من قلب العائلة

لم يغفل أبو العينين دور زوجته، السيدة دانييلا، التي وصفها بأنها الداعم الإداري الأول للفريق، مشيرًا إلى حضورها النهائي وحرصها على دعم اللاعبين والطاقم الفني منذ انطلاق المشروع الكروي للنادي.

المشاركة في السوبر

واختتم أبو العينين تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق يستعد بقوة لخوض مباراة السوبر المصري، مشددًا على أهمية المرحلة المقبلة، قائلًا:
"إن شاء الله نظهر بشكل يليق باسم النادي، ونواصل مشوار البطولات".

وجاء أول لقب لـ سيراميكا كليوباترا في 2023 بعد الفوز على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية.

وكرر سيراميكا كليوباترا الإنجاز في 2024 حينما فاز على طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في نهائي كأس الرابطة المصرية.

وعاد سيراميكا كيلوباترا لتحقيق الإنجاز مرة أخري بعد الفوز علي البنك الأهلي بثنائية نظيفة.

سيراميكا كيلوباترا النائب محمد أبو العينين بطولة كأس الرابطة كأس عاصمة مصر

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