أبو العينين: أمن مصر خط أحمر.. ولن نتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مصر دولة تحترم القانون وتتمسك بسيادتها وحقوقها، مشددًا على أن أمن البلاد يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.



وقال النائب محمد أبو العينين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد: "لدينا حسابات دقيقة، ونعرف جيدًا ما لنا وما علينا، وقيادتنا السياسية واعية تمامًا لكل ما يدور حولنا"، مشيرًا إلى وجود أطراف تسعى لجرّ مصر إلى صراعات، لكن وعي الدولة المصرية وشعبها يُفشل هذه المحاولات.



وأضاف وكيل مجلس النواب، أن مصر قدمت الكثير من التضحيات من أجل القضية الفلسطينية، مؤكدًا: "لن نتنازل عن حقوقنا ولا عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وسنظل نتمسك بالمواقف الثابتة التي تحفظ كرامة الأمة العربية".



ووصف أبو العينين المحاولات والمخططات التي تُحاك ضد مصر والمنطقة بأنها "مجرد فقاعات ستذوب في الهواء"، مؤكدًا ثقة المصريين بقيادتهم السياسية وقدرتهم على تجاوز التحديات بحكمة وصلابة.



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