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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبو العينين: الأهلي لو طلب عيني أديهاله

النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين
حمزة شعيب

عبّر النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن سعادته الكبيرة بتتويج نادي سيراميكا كليوباترا ببطولة كأس عاصمة مصر.
قال محمد أبو العينين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»،:" سعيد جدًا باللي حصل، وببارك للاعبين، طلعوا رجالة وقد المسؤولية، ودايمًا بيرفعوا راسي."


وأضاف:" حابب أهنئ فريق البنك الأهلي، قدموا مباراة قوية، لكن صادفهم سوء توفيق، كل التحية للاعبين، وأتمنى لهم التوفيق في الفترة الجاية. كمان أحيي طاقم التحكيم، الأداء كان ممتاز، ومافيش أخطاء تُذكر، وكانوا على قدر المسؤولية."

تشجيع سيراميكا كليوباترا


وتابع:" أحيي كل الجماهير اللي حضرت لتشجيع سيراميكا كليوباترا. وصلتني تهاني من كل أنحاء العالم، وبشكرهم من أعماق قلبي، الفريق أصبح له حضور قوي، والناس بتحب تشوف الأداء العالي والفنيات الجميلة اللي بيقدمها."


وعن مواجهة السوبر، قال:" إن شاء الله نشوف سيراميكا كليوباترا في مباراة السوبر، ويكونوا على قدر الحدث ويحققوا نتيجة إيجابية."
وأشاد بالمدير الفني قائلاً:" كل التحية للكابتن علي ماهر على الأداء الفني الرائع، الانسجام بينه وبين اللاعبين واضح جدًا، وسجدته بعد الفوز كانت من القلب، كمان أوجه الشكر للكابتن معتز البطاوي، اللي بقاله 10 سنين مع الفريق وما بيبخلش بأي حاجة، وبشكر كل فرد في منظومة سيراميكا كليوباترا، برافو، قدمتم أداء رائع ومدروس، وأنا داعم ليكم في كل المباريات الجاية."
أكد:" هقعد مع اللاعبين قريب، وأنا مقدّر مجهودهم الكبير، الفريق قدم مستوى فني عالي جدًا، واللاعبين عندهم قدرات توصلهم للعالمية، وأنا هادعم كل لاعب عنده طموح الاحتراف.
أشار أبو العينين:" لدينا خطة رياضية طموحة للفترة المقبلة، ونسعى لتحقيق إنجازات كبيرة."

الكابتن محمود الخطيب رجل محترم


وعن انتقال اللاعب أحمد رمضان "بيكهام" إلى الأهلي، قال مازحًا:
"النادي الأهلي لو طلب عيني، أدهاله! الكابتن محمود الخطيب رجل محترم وعلى مستوى رفيع، وبنتمنى للأهلي كل التوفيق.


أتم:" كمان بنتمنى للزمالك الخير، أنا تابعت مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي الكأس، وبحب الكورة الحلوة، وبالمناسبة، هنأت بيراميدز على تتويجهم بدوري أبطال إفريقيا."


 

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