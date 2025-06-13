أبو العينين: طارق أبو العينين واعد وملتزم.. وابتعد عن سيراميكا كليوباترا بعد انضمامه لاتحاد الكرة

أشاد النائب محمد أبو العينين، مالك نادي سيراميكا كليوباترا، بنجله طارق أبو العينين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرًا إلى أنه اختار الابتعاد عن إدارة الفريق منذ توليه منصبه بالاتحاد.

وقال أبو العينين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد":" طارق أبو العينين من الشباب الواعد، يتمتع بالالتزام والثقافة الرفيعة، ويمثل جيلًا جديدًا من الكفاءات الرياضية".

وأضاف: "بمجرد انضمامه إلى اتحاد الكرة، قرر طارق الابتعاد عن العمل داخل فريق سيراميكا كليوباترا التزامًا بمقتضيات الحياد والشفافية، وهذا موقف يُحسب له".

كما تحدث أبو العينين عن دور زوجته، السيدة دانييلا، في دعم الفريق، قائلاً: "مدام دانييلا تتابع فريق سيراميكا كليوباترا عن قرب، وكانت حاضرة في نهائي كأس عاصمة مصر، وصافحت اللاعبين وكانت في غاية السعادة، منذ اليوم الأول وهي تدعم الفريق إداريًا، ولا تبخل بأي جهد يمكن أن يساهم في نجاح النادي".

