تركيا ترشح فريدون سينيرلي أوغلو لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

أفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية لوكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم السبت، بأن تركيا رشحت رسمياً فريدون سينيرلي أوغلو، الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.

وفي رسالة وجِّهت إلى رئيسي الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، نقل مندوب تركيا لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز، خطاب الترشيح الصادر عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك تماشياً مع ميثاق الأمم المتحدة وقرار صادر عن الجمعية العامة، بحسب ما نقلته "الأناضول".

وسينيرلي أوغلو دبلوماسي تركي مخضرم، ويشغل منصب الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا منذ ديسمبر 2024.

وسيُحسم اختيار الأمين العام القادم عبر مجلس الأمن الدولي المكون من 15 دولة، ولا سيما الأعضاء الخمسة الذين يمتلكون حق النقض (الفيتو): الولايات المتحدة وروسيا و الصين وبريطانيا وفرنسا، على أن تعقب ذلك موافقة نهائية من الجمعية العامة المكونة من 193 دولة.