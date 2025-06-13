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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد جلال: فوز سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة تتويج لموسم استثنائي

كأس عاصمة مصر
كأس عاصمة مصر
حمزة شعيب

أعرب أحمد جلال، رئيس المنظومة الإعلامية في نادي سيراميكا كليوباترا، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب كأس عاصمة مصر، بعد الفوز المستحق على البنك الأهلي، مؤكدًا أن البطولة جاءت تتويجًا لموسم رائع قدّم خلاله الفريق أداءً مميزًا وثابتًا.


وقال جلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، إن الفريق ظهر كـ"لحمة واحدة"، مشيدًا بالدور الكبير للمدير الفني علي ماهر، الذي نجح في تحفيز لاعبيه ومنحهم الدوافع القوية للفوز بالبطولة وتحقيق إنجاز جديد للنادي.


وأضاف أن تتويج سيراميكا كليوباترا بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي، يُعد إنجازًا غير مسبوق في تاريخ النادي، ويعكس وجود إدارة محترفة تعمل بهدوء وتدير الفريق بكفاءة، مشيرًا إلى أن الفريق كان يستحق التواجد في المربع الذهبي هذا الموسم عن جدارة.


واختتم جلال تصريحاته بتوجيه التهنئة إلى إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين، متمنيًا أن يرى الفريق في المشاركات القارية قريبًا، خاصة بعد التطور اللافت في الأداء والنتائج، والذي يؤهله للمنافسة على المستويات المحلية والدولية.

سيراميكا كليوباترا احمد جلال كأس عاصمة مصر

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