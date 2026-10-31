إبراهيم حسن: لا توجد أي مشكلة مع محمد صلاح.. ومستاءون من الأنباء المتداولة

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عدم وجود أي خلافات مع محمد صلاح، قائد المنتخب ونجم طرابزون، معربًا عن استيائه من الأنباء التي ترددت بشأن وجود أزمة بين اللاعب والجهاز الفني للمنتخب.

محمد صلاح

وقال إبراهيم حسن: «مستاءون من تلك الأنباء، محمد صلاح محترف ويمتلك عقلية ممتازة، ومتفاهم ويعلم حقوقه وواجباته، وحتى مع ناديه يتم تغييره في كل مباراة تقريبًا، وهو في قمة الاحترافية ويكون سعيدًا ومتفهمًا لقرار مدربه».

وأضاف: «نفس الأمر معنا في المنتخب، لذلك لا توجد أي مشكلة معه»، لينهي بذلك الجدل المثار حول وجود خلافات بين محمد صلاح والجهاز الفني لمنتخب مصر.