قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل هاتفك مراقب دون علمك؟| 5 علامات تكشف احتمالية التجسس.. وخبير يحسم حقيقة اختراق الموبايل وهو مغلق
روبيو: الولايات المتحدة منفتحة على حل دبلوماسي للحرب مع إيران
السودان يتهم إثيوبيا بشن هجمات بالمسيرات.. وتحذير دبلوماسي من تصعيد خطير
الأرصاد: طقس الغد حار نهاراً مائل للبرودة ليلاً
مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي تشارك فى القافلة الإغاثية الـ 14 لدعم الفلسطينيين في غزة
بالأسماء.. 17 مصابًا في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الشرقي بأسيوط
مظاهرات جديدة تجتاح فرنسا.. 15 ألف متظاهر واعتقال 27 شخصاً خلال ساعات
رحيل جون إدوارد لم ينه الأزمة.. الصفقات والإعلانات تفتح ملفًا ماليًا جديدًا داخل الزمالك
حبيب الكل.. مصطفى كامل يساند محمد الحلو في أزمته الصحية: ربنا يقومك بالسلامة
مطار الغردقة يحقق رقما قياسيا في حركة الركاب ويستقبل 67 ألف راكب اليوم
أبويا الروحي.. مروة ناجي تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو
من الدعم للتمكين.. وزيرة التضامن تنشر فيديو يوثق قصص كفاح وأحلام سيدات "تكافل وكرامة" بالفيوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الألماني يدعو إلى تعزيز التعاون الثنائي مع الصين

الرئيس الألماني
الرئيس الألماني
أ ش أ

أشاد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بالحيوية التي تتمتع بها الصين في مجالات الابتكار التكنولوجي والنمو الأخضر والثقافة التقليدية، داعيا إلى تعميق التعاون والتواصل الثنائي بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة دولة أجراها شتاينماير إلى الصين اختتمها اليوم، السبت، وشملت عددا من الأنشطة واللقاءات التي سلطت الضوء على آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وزار شتاينماير وعقيلته إيلكه بودنبندر، شركة فولكس فاجن الصينية للتكنولوجيا في مدينة خفي، حاضرة مقاطعة آنهوي شرقي الصين، حيث اطلعا على استراتيجية الشركة وأنشطتها في مجال البحث والتطوير في الصين، كما اختبرا قيادة سيارة جديدة تعمل بالطاقة الجديدة.

وتعد الشركة أكبر مركز للبحث والتطوير تابع لمجموعة فولكس فاجن خارج ألمانيا.

وقال شتاينماير إنه سعيد برؤية المهندسين الألمان والصينيين يعملون معا على تطوير برمجيات السيارات، معربا عن أمله في توثيق التعاون بين شركات البلدين.

وأضاف أن الصين أصبحت حاليا واحدة من أكثر الاقتصادات ابتكارا في العالم، وتتبوأ مكانة رائدة في العديد من الأسواق ذات التوجهات المستقبلية.

وأشاد شتاينماير بإنجازات الصين في مجال التنمية الخضراء، مشيرا إلى الانتشار السريع للسيارات الكهربائية وانخفاض الضوضاء الناجمة عن حركة المرور في المدن، ومؤكدا أن هذه التطورات ترتبط ارتباطا وثيقا بمسيرة التحديث في الصين وأجندتها للتنمية المستدامة.

لرئيس الألماني الصين مجالات الابتكار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

صفقة من العيار الثقيل.. لاعب أساسي في الزمالك يسعى للانتقال إلى الأهلي

مجلس النواب

إلغاء شرط الخط الأرضي للحصول على الإنترنت.. مقترح برلماني جديد أمام النواب الثلاثاء

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

شاكر محظور

ملايين الجنيهات.. بلاغ جديد ضد شاكر محظور لفحص مصادر أمواله

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

الذهب

بعد خسائر 105 جنيهات.. سعر الذهب يلتقط أنفاسه في مصر اليوم السبت

أسعار البيض

مفاجأة في أسعار البيض.. كم سجل سعر الكرتونة للمستهلك؟

بالصور

بالأزرق.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور عبر إنستجرام

يسرا
يسرا
يسرا

يمكن علاجه في مراحله المبكرة.. 10 نصائح غذائية تساعد على تقليل الدهون وحماية الكبد

الإصابة بالكبد الدهني
الإصابة بالكبد الدهني
الإصابة بالكبد الدهني

نشرة المرأة والمنوعات| كيفية حماية حديثي الولادة من نزلات البرد.. هل يعود سرطان الثدي بعد العلاج؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ظهور خاص للفنانة شريهان وابنتها مع السوبرانو شيرين أحمد

شيرين أحمد وشريهان
شيرين أحمد وشريهان
شيرين أحمد وشريهان

فيديو

ناهد السباعي

ناهد السباعي تروي كواليس مشهدها مع محمد رمضان فى احكي ياشهرزاد.. خاص

صورة من اللقاء

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد