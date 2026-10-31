الرئيس الألماني يدعو إلى تعزيز التعاون الثنائي مع الصين

أشاد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بالحيوية التي تتمتع بها الصين في مجالات الابتكار التكنولوجي والنمو الأخضر والثقافة التقليدية، داعيا إلى تعميق التعاون والتواصل الثنائي بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة دولة أجراها شتاينماير إلى الصين اختتمها اليوم، السبت، وشملت عددا من الأنشطة واللقاءات التي سلطت الضوء على آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وزار شتاينماير وعقيلته إيلكه بودنبندر، شركة فولكس فاجن الصينية للتكنولوجيا في مدينة خفي، حاضرة مقاطعة آنهوي شرقي الصين، حيث اطلعا على استراتيجية الشركة وأنشطتها في مجال البحث والتطوير في الصين، كما اختبرا قيادة سيارة جديدة تعمل بالطاقة الجديدة.

وتعد الشركة أكبر مركز للبحث والتطوير تابع لمجموعة فولكس فاجن خارج ألمانيا.

وقال شتاينماير إنه سعيد برؤية المهندسين الألمان والصينيين يعملون معا على تطوير برمجيات السيارات، معربا عن أمله في توثيق التعاون بين شركات البلدين.

وأضاف أن الصين أصبحت حاليا واحدة من أكثر الاقتصادات ابتكارا في العالم، وتتبوأ مكانة رائدة في العديد من الأسواق ذات التوجهات المستقبلية.

وأشاد شتاينماير بإنجازات الصين في مجال التنمية الخضراء، مشيرا إلى الانتشار السريع للسيارات الكهربائية وانخفاض الضوضاء الناجمة عن حركة المرور في المدن، ومؤكدا أن هذه التطورات ترتبط ارتباطا وثيقا بمسيرة التحديث في الصين وأجندتها للتنمية المستدامة.