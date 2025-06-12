سيراميكا كيلوباترا يضرب موعدا مع الأهلي في بطولة كأس السوبر

حقق فريق سيراميكا كليوباترا لقب بطولة كأس الرابطة المصرية “ عاصمة مصر” للمرة الثالثة على التوالي.

وبهذا الفوز يضرب سيراميكا كيلوباترا، موعدا مع الأهلي في بطولة كأس السوبر المقبلة بدولة الإمارات.

ويحصل الفائز بلقب بطولة كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه بينما جائزة بطل الدوري 5 مليون جنيه.

بينما يحصل الخاسر من المباراة النهائي لبطولة كأس عاصمة مصر على 4 ملايين جنيه.

وجاء أول لقب لـ سيراميكا كليوباترا في 2023 بعد الفوز على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية.

وكرر سيراميكا كليوباترا الإنجاز في 2024 حينما فاز على طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في نهائي كأس الرابطة المصرية.

وعاد سيراميكا كيلوباترا لتحقيق الإنجاز مرة أخري بعد الفوز علي البنك الأهلي بثنائية نظيفة.